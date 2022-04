L’industrie touristique de Laval se réjouit d’accueillir la 55e Finale des Jeux du Québec 2022

Moins de 24 heures après s’être incliné en finale chez les cadets, John Jr. Messé A Bessong (+100 kg) était de retour sur les tatamis péruviens avec l’intention de monter sur la plus haute marche du podium, cette fois dans le cadre des Championnats panaméricains et océaniens juniors de Lima. Le Canadien n’a pas failli à la tâche, complétant sa journée avec trois victoires et l’or au cou. John Jr. Messé A Bessong n’a laissé aucun doute sur ses ambitions, dimanche. Il a vaincu coup sur coup le Chilien Jose Ignacio Jara et le Colombien Elmer Orejuela par ippon pour obtenir sa place en finale. Il a alors bouclé un tournoi parfait en s’imposant par waza Ari face à l’Américain Christian Konoval.