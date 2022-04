La Fondation de l’athlète d’excellence et les Canadiens de Montréal remettent 52 000 $ en bourses à 26 étudiants(es)-athlètes

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) réitère son soutien aux meilleurs hockeyeuses et hockeyeurs de la relève grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal au sein de la FAEQ.



Cette année, 26 étudiants(es)-athlètes, s’illustrant notamment par leurs résultats académiques, se partageront 52 000 $ en bourses.



Le Programme de bourses des Canadiens de Montréal célèbre cette année sa 15e édition. Il est géré par la FAEQ en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Âgés entre 15 et 17 ans, les 26 récipiendaires ont été sélectionnés(es) en tenant compte de leurs accomplissements sportifs et de leurs résultats scolaires. Un boursier a été choisi dans chacune des 15 équipes masculines M18 AAA, tandis que 8 filles et 1 garçon jouant dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) ont été retenus. Deux hockeyeurs évoluant au sein du RSEQ seront également nommés plus tard. Un des critères d’admissibilité était la poursuite des études, dans le but de favoriser la préparation de l’après-carrière sportive des récipiendaires.



« L’organisation des Canadiens est très fière d’encourager et de reconnaître, depuis 15 ans, la persévérance et les réalisations d’étudiants-athlètes en hockey œuvrant parmi l’élite de leur niveau au Québec. Après deux années atypiques, tant sur la patinoire que sur les bancs d’école, nous sommes résolus à saluer leurs efforts et leur résilience et à les encourager dans la poursuite de leur cheminement académique et sportif en hockey et dans leur quête pour l’atteinte de leurs rêves et leurs ambitions. », commente Geoff Molson, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien.



« Comme la Fondation de l’athlète d’excellence, le Club de hockey Canadien a à cœur la réussite tant sportive qu’académique des hockeyeuses et hockeyeurs du Québec. Son appui à 26 étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes est chaque année une grande source de fierté pour les récipiendaires, les incitant à tout donner sur la glace, mais aussi dans leurs études. Une belle preuve de persévérance s’offre à eux cette saison alors que Laurent Dauphin, boursier des Canadiens lors de la saison 2011-2012, a joué 34 matchs avec la Sainte Flanelle! », mentionne Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Parmi les boursières et boursiers, on retrouve :

Élodie Boutin — 17 ans — Laval

Excellence académique : 2000 $

– Attaquante pour les Amazones de Laval-Montréal.

– A récolté 15 points, dont 11 buts, en 27 matchs avec les Amazones pendant la saison régulière 2021-2022.

– Étudie en 5e secondaire au programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’École d’éducation internationale de Laval et a maintenu une moyenne académique de 96 % à la première étape.

– Élodie aimerait poursuivre ses études en sciences de la nature, puis son parcours à l’université en chimie. Elle portera les couleurs du Boomerang du Cégep André-Laurendeau au niveau collégial et espère être ensuite recrutée pour évoluer au niveau universitaire.

Luciano Ruggiero — 15 ans — Laval

Excellence académique : 2000 $

– Gardien de but pour le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, dans le M17 Espoir de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

– 11 victoires, 2 défaites et moyenne de buts accordés de 1,625 en 16 matchs de saison régulière, sa première avec le Rousseau-Royal dans le M17 Espoir.

– Invité au camp Équipe Québec des moins de 16 ans à l’été 2021.

– Étudie en 4e secondaire au Collège Vincent Massey et a maintenu une moyenne académique de 81 % à la première étape.

– Luciano a comme plan au terme de ses études universitaires de devenir comptable ou encore courtier à la bourse. Il espère gagner la Coupe Dodge avec le Rousseau-Royal et être repêché par une formation de la LHJMQ. Il rêve d’entendre un jour son nom prononcé au repêchage de la LNH.