Décès de Mike Bossy à l'âge de 65 ans

À 100 jours de la 55e finale des Jeux du Québec (JDQ), l’industrie touristique lavalloise se prépare à accueillir, du 22 au 30 juillet, 3 300 athlètes de partout au Québec, 750 entraîneurs et accompagnateurs et 350 officiels représentant 17 disciplines sportives. La venue de ces jeux sur le territoire de Laval confirme sa destination de choix pour les sportifs de grande envergure grâce aux efforts concertés des acteurs du milieu et la qualité des installations situées à proximité des lieux d’hébergement, des restaurants et des autres commodités.