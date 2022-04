Vendredi soir, au Colisée Laval, Les Pétroliers du Nord auront la visite du CoolFm de Saint-Georges. La formation de Serge Forcier a défait les Éperviers de Sorel-Tracy lors d’un septième match causant ainsi une certaine surprise aux yeux de plusieurs amateurs.

Toutefois, chez les Pétroliers, on a toujours tenu en respect la formation beauceronne menée par les vétérans Yannick Tifu (10 pts), Kévin Cloutier (6pts). Philippe Hudon compte quant à lui 10 points alors que son coéquipier Mathieu Nadeau a inscrit 6 buts pour un total de 8 points.

Chez les Pétroliers du Nord, on comptera sur du renfort alors que le joueur le plus spectaculaire de la LHSE David Bastien sera de retour. Acquis des Marquis de Jonquière, Bastien avait disputé les rencontres le rendant éligible pour les séries de la LNAH sous les couleurs des Pétroliers du Nord. Le défenseur Mathew Medley se rapproche également d’un retour au jeu et pourrait être, selon nos informations, de la formation en ce début de série en demi-finale.

À l’attaque, du côté lavallois, les meneurs sont Nicolas Poulin qui compte 6 buts (12 pts) et Brendan Hamelin qui cumule 10 points, dont 3 buts. Leur compagnon de trio Jean-Michel Daoust a quant à lui engrangé 8 points. La locomotive des Pétroliers, Danick Paquette, avec une production de 6 points, est assurément un des éléments à s’être le plus distingué non seulement par sa contribution offensive, mais par ses coups d’épaule et sa discipline tout au long de la série.

Défensivement, Yann Sauvé, Philippe Bureau-Blais et Dominic Talbot-Tassi jouent du gros hockey et ne seront certainement pas contre le renfort défensif qu’apportera le retour de Medley dans la formation. Dans les filets, le vétéran Martin Ouellette a maintenu un pourcentage d’efficacité de 0,904 et compte sur l’excellent Francis Leclerc pour l’appuyer.

Le match de vendredi marquera le retour de la serviette blanche.

Privilège aux détenteurs d’abonnements saisonniers

Les détenteurs de loges et d’abonnements saisonniers ont la possibilité de garantir leurs places en allant au Colisée Laval mardi ou mercredi entre 18 et 21 h afin de payer et prendre possession de leurs billets pour la demi-finale.

Promotion spéciale hockey mineur

Les Pétroliers du Nord invitent les équipes de hockey mineur à assister au match de vendredi soir. Pour les groupes de 10 joueurs et plus, sur réservation, les enfants entreront gratuitement au Colisée alors que les parents accompagnateurs paieront 15 $. Vous devez obligatoirement réserver en composant le 450-661-2621.

Vendredi le Colisée est hockey. Ne manquez pas cette rencontre qui promet d’être fertile en émotions. Partisans, soyez bruyants. Soyez pétroliers !