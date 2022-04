Le grand Rallye de la Coulée verte aura lieu le samedi 30 avril de 10 h à 15 h au Boisé du Souvenir.

C’est avec fierté que les Amis du Boisé du Souvenir, les Amis du Trait-Carré et le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, vous invitent au grand Rallye de la Coulée verte qui aura lieu le samedi 30 avril de 10 h à 15 h au Boisé du Souvenir.

Lors de la Semaine de la Terre, c’est à travers un parcours dans les boisés que vous devrez trouver, à l’aide d’une carte fournie par les organiseurs, les réponses à un jeu-questionnaire. Cette activité sera le moment idéal pour en apprendre davantage sur l’écosystème qu’abritent les Boisés de la Coulée verte, mais surtout sur l’importance de veiller à leur protection.

Ce sera également l’occasion d’échanger entre voisins et avec les organismes, sur des enjeux environnementaux locaux qui vous préoccupent. Vous pourrez aussi échanger avec les organismes œuvrant à Laval, le tout autour d’un bon BBQ.

De plus, pour ceux qui souhaiteraient aider au ramassage des déchets, du matériel vous sera fourni sur place. Un deuxième volet du grand Rallye de la Coulée verte aura quant à lui lieu en juin prochain au boisé du Trait-Carré, un demi-kilomètre plus loin.

Les Amis du Boisé du Souvenir, organisation citoyenne vouée à animer le boisé du Souvenir et à le faire connaître, sont heureux d’organiser cet évènement en collaboration avec la communauté de Laval-des-Rapides.

« Après deux ans de restrictions dues à la COVID, nous sommes maintenant prêts à faire le pont… pont vers la vie normale, pont vers la santé, pont vers un environnement plus sain, mais nous voulons aussi faire le pont entre le Boisé du Souvenir et le Bois du Trait-Carré, pour former enfin cette belle promenade qu’est la Grande Coulée Verte de Laval. Le 1er Grand Rallye de la Coulée Verte, en deux parties, par manque de… pont (!), vous fera approfondir vos connaissances sur ce boisé mythique, tout en vous amusant ! Au plaisir de vous voir… faire le pont avec nous ! », commente Julie Vézina, administratrice du regroupement.

« C’est toujours un plaisir pour nous que de convier les Lavalloises et Lavallois à des événements rassembleurs comme celui-ci, qui font la part belle à la protection de l’environnement naturel de nos milieux de vie. Nous aspirons à faire des boisés du Souvenir et du Trait-Carré des lieux mieux connus de la population et où les gens se sentent bien. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur notre communauté pour faire de ces événements de grandes fêtes à chaque occasion ! Nous aimerions en profiter pour dire un grand merci à nos fidèles partenaires, qui nous aident grandement à rendre ces activités possibles. », déclare Alexandre Choquet, administrateur des Amis du Trait-Carré.

« Depuis maintenant quelques années, j’ai vu les Lavallois témoigner leur amour pour nos boisés urbains du centre-ville en répondant à l’appel de mobilisation. Le grand Rallye de la Coulée verte est une belle occasion de continuer de sensibiliser et conscientiser la population sur ces écosystèmes. », mentionne Saul Polo, député de Laval-des-Rapides.