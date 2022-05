Un retour attendu pour le Rendez-vous panquébécois

Après une édition virtuelle l’an dernier, le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ) est de retour cette année, mais cette fois, en présentiel.

Reconnu comme étant le plus grand évènement culturel pour les jeunes du secondaire, le RVPQ sillonnera le Québec du 13 mai au 4 juin prochain à la rencontre des lauréats des quatre coins du Québec à bord du Mixbus Studio, un autobus complètement converti en scène mobile.

Le premier arrêt de la tournée aura lieu à Laval le 13 mai 2022 de 19 h 30 à 21 h 30 au Cosmodôme. Ce spectacle mettra en vedette les lauréats des Finales régionales de Secondaire en Spectacle qui se sont déroulées au début de mois d’avril.

Dans la catégorie chant, les représentants lavallois seront Ayah Boufarsi, Lauren Elhage, Maranitza Cinfinix et Romy Dang.

Du côté de la danse, Amaralie Lindsey Jean, Eve-Laurie Daigle et Claudio Pichette-Villalon représenteront notre région, alors qu’Anton Zotov sera animateur et Massimo Briganti maître de cérémonie.

« C’est un honneur et une fierté pour la ville de Laval d’être le premier arrêt de la tournée du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Après une année difficile, cet évènement est l’occasion parfaite pour les jeunes artistes de renouer avec le grand public et de vivre une expérience unique et inoubliable. », affirme Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval.

Sports Laval, la corporation de Secondaire en spectacle et toute leur équipe travaillent depuis plusieurs mois afin d’offrir au public un évènement à la hauteur, rendu également possible par

Tecnic, partenaire de l’évènement.

Des spectacles gratuits et ouverts à tous ! Cette année, les spectacles seront accessibles à tous et il ne sera pas nécessaire de se procurer des billets.

Les informations concernant l’accès au lieu de diffusion et aux stationnements sont disponibles sur le site Web de Secondaire en spectacle : Secondaire en spectacle.