Lancement de la saison 2022 des Pirates Chevrolet 440 de Laval

Après deux saisons écourtées en raison de la pandémie, les Pirates Chevrolet 440 de Laval de la Ligue de baseball junior élite du Québec auront cette année un calendrier complet de 42 matchs, incluant des matchs contre des équipes de la division Centre.

Ainsi, ce sont 21 matchs qui seront présentés au stade du parc Paul-Marcel-Maheu.

Les Pirates Chevrolet 440 de Laval amorceront la saison le samedi 14 mai à Repentigny alors qu’ils rendront visite au Royal Chevrolet de Repentigny. Le premier match local des Pirates est prévu pour le mardi 17 mai, à 19 h 30, au stade du parc Paul-Marcel-Maheu.

L’édition 2022 des Pirates Chevrolet 440 de Laval

Les Pirates ont débuté l’entraînement en gymnase le 27 mars dernier et l’équipe a été en mesure de fouler le terrain du parc Paul-Marcel-Maheu le 29 avril dernier pour une première fois en 2022.

Sébastien Rivest en sera à sa deuxième saison à la barre de la formation junior élite de Laval. Il sera secondé par Alexandre Messier et Félix Lefebvre.

Comme l’an dernier, les Pirates Chevrolet 440 pourront compter sur une dizaine de joueurs qui en seront soit à leur première saison ou bien à leur deuxième saison dans la LBJEQ. Les jeunes joueurs auront donc l’opportunité de s’établir comme des joueurs réguliers à des positions clés sur le terrain, tandis que les recrues de l’an dernier devraient être en plus en confiance et démontrer une meilleure maîtrise du jeu.

« Nous nous sommes améliorés défensivement au courant de la saison morte avec l’acquisition du joueur d’arrêt-court lavallois Samuel Presseau. De plus, nous pourrons bénéficier cette année d’une saison complète de la part de Kevin Griffin, lui qui avait été acquis par les Pirates le 24 juillet 2021. » a déclaré l’entraîneur-chef des Pirates, Sébastien Rivest.

« Notre force sera en défensive et au monticule. En attaque, et c’est primordial, nous allons avoir besoin que nos frappeurs élèvent leur niveau de jeu pour combler la perte d’Olivier Mayrand et les départs de Philippe Bourassa et Jacob Carroll suite à des transactions. » a ajouté Sébastien Rivest.

Mentionnons que près de la moitié des joueurs de l’alignement sont des Lavallois.

Hausse du prix d’entrée

Le prix d’entrée pour les matchs du junior élite sera augmenté de 1 $ pour s’établir à 6 $. Il s’agit d’une première augmentation depuis plus de 15 ans.