Le Camp LRC en folies! s’installe dans le domaine Renaud

Suite au succès du jeune Camp LRC en folies !, lancé en pleine pandémie à l’été 2021, Loisirs Renaud-Coursol annonçait récemment une nouvelle installation dans le domaine Renaud.

C’est une superbe nouvelle pour l’organisme, ainsi que pour les familles qui pourront profiter de ce nouveau camp à l’école Simon-Vanier.

Avec ses deux installations, l’organisme souhaite bonifier l’offre pour les enfants de Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey Nord, en leur offrant désormais plus de 100 places et de nombreuses d’activités estivales de loisirs.

La famille s’agrandit

En 2021, lors du lancement du camp, Loisirs-Renaud Coursol pouvait accueillir 32 jeunes. En 2022, celui-ci affiche 60 places. Avec l’ajout de celles-ci et la nouvelle installation, on parle d’une augmentation des places de plus de 200 %.

« Nous sommes très heureux de pouvoir, agrandir notre camp et, du même coup, agrandir la famille du Camp LRC en folies!. L’an dernier, nous avons dû refuser plusieurs jeunes parce que nous étions complets. C’est clair qu’il y avait un manque à combler. Cet été, c’est tout de même plus de 70 nouveaux jeunes qui auront une place en camps de jour et 12 nouveaux emplois que nous créons. », affirme Lucie Lanthier, directrice de Loisirs-Renaud Coursol.

De 2021 à 2022 : un succès anticipé

Il va sans dire que la première année du camp fût un franc succès. En 2021, la première installation accueillit plus d’une trentaine d’enfants et leur offrit plusieurs ateliers et activités de loisirs incluants.

Grâce au financement d’Emploi Été Canada, du Ministère de la Famille, de la Ville de Laval et du Ministère de l’Éducation, l’organisme pourra désormais répéter ses bons coups à plus grande échelle, notamment en ajoutant de nouvelles sorties estivales à son agenda.

« Nous avons très hâte de dévoiler notre programmation. L’an dernier, les jeunes ont pu recevoir le club récré-action, participer à des activités de loisirs, des ateliers de cuisine, de danse, de soccer et même à des expériences scientifiques. Cette année, nous espérons, avec les assouplissements sanitaires et l’agrandissement du camp, en faire beaucoup plus. », ajoute Lucie Lanthier.

Le Camp LRC en folies !

Offert du 27 juin au 19 août, le Camp LRC en folies ! est destiné aux enfants de 6 ans à 12 ans. Il propose des activités de loisir variées qui favorisent la vie de groupe et qui sont adaptées à l’âge des jeunes participants.

Les inscriptions se font à la semaine et sont ouvertes depuis le 4 avril sur le site de l’organisme.