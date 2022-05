La 6e édition du Festival des bières de Laval est de retour du 15 au 17 Juillet 2022

L’acteur et auteur Alexandre Goyette, fier porte- parole de l’événement depuis ses débuts, est heureux de convier le public à venir profiter des belles journées de l’été, du 15 au 17 juillet prochain au Centre de la Nature de Laval, à l’occasion de la 6e édition du Festival des bières de Laval

40 MICROBRASSERIES D’ICI PRÉSENTERONT LEURS PRODUITS

Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à ce grand rassemblement de microbrasseries qui va renouer avec le public pour une première fois depuis l’été 2019. Afin de satisfaire les fins connaisseurs, c’est plus de 85 exposants d’ici, dont 40 microbrasseries québécoises, qui seront présents.

Cette année, les festivaliers pourront découvrir pas moins de 17 nouvelles microbrasseries qui participeront pour la première fois. En plus d’être un événement de découverte et de dégustation, le Festival des bières de Laval a pour mission d’éduquer les festivaliers quant au monde brassicole tout en favorisant les échanges avec les brasseurs des quatre coins du Québec. Microbrasseries, produits du terroir, cidreries, distilleries, camions de cuisine de rue et plus encore seront au rendez-vous afin d’offrir une gamme de produits diversifiés et une expérience festive.

PROGRAMMATION MUSICALE SUR LA SCÈNE LOTO-QUÉBEC

La sixième édition du festival des bières de Laval accueillera sur sa scène extérieure quatre spectacles musicaux qui mettront en vedette des artistes connus et appréciés de tous !

Le vendredi 15 juillet, Les Chiens de ruelles performeront à 19 h 30. C’est autour de l’expression « vie de chiens » que Les Chiens de Ruelles se sont rameutés. Mononc'Serge montera sur les planches à 21 h avec son nouveau spectacle Mononc'Serge et les crosmonautes. Le trio spécial spatial présentera des morceaux du nouvel album L’AN 8000 de même qu’une bonne poignée de tounes plus anciennes, le tout dans un décor des plus futuristes.

Le samedi dès 20 h, c’est l’artiste Lydia Képinski qui foulera la scène avant l’arrivée du groupe légendaire Bran Van 3000. La Montréalaise qui vient tout juste d’émerger ce printemps profitera de cette occasion pour présenter son deuxième album, Depuis, qui navigue entre une pop alternative satirique et un son disco converti en musique inventive à l’énergie débordante.

C’est avec un immense plaisir que Bran Van 3000 sera de retour pour fêter en grand les 25 ans de leur premier album Glee ! Plus qu’un groupe, Bran Van 3000 est un collectif, la rencontre d’architectes du son et du rythme. La musique du groupe iconique visite les univers pop, électro, hip-hop, house, folk, soul, dance, et groove. James Di Salvio, grand orchestrateur du collectif, a su en faire un incontournable de la musique d’ici et d’ailleurs. Après une longue absence, le collectif s’apprête enfin à renouer avec son public !

Le dimanche, à 14 h, nous aurons la chance d’accueillir Mara Tremblay. Grande pionnière du son pop rock alternatif québécois, sa musique est caractérisée par son écriture forte, sa poésie, cette façon de mettre des mots sur des instants de vie.

Des spectacles d’humour seront également présentés le samedi et dimanche après-midi sur la scène Loto-Québec.

LA FESTIVALOISE – BIÈRE OFFICIELLE DU FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL

Fruit d’une collaboration entre la microbrasserie Pit Caribou et Les Insulaires Microbrasseurs, La Festivaloise est la bière officielle de la 6e édition du Festival des bières de Laval. Grisette de soif au profil céréalier, légèrement acidulé contenant du houblon gaspésien limonadier. Elle sera disponible sous peu dans de nombreux points de vente partout au Québec.

POUR TOUTE LA FAMILLE

La zone familiale sera donc de retour avec de l’animation, davantage de jeux gonflables, du maquillage, et du plaisir à profusion pour petits et grands épicuriens ! Un atelier de percussion sera présenté le samedi à 13 h et les mascottes Elsa, Batman et Darth Vader accueilleront les enfants le dimanche à 11 h 30 pour une séance de câlins.

C’est donc un rendez-vous du 15 au 17 juillet 2022 au Centre de la Nature de Laval pour célébrer la bière artisanale ! Les billets seront mis en vente dès le 18 mai 2022 sur le site du festival au : http://festivaldesbieresdelaval.com

À PROPOS DU FESTIVAL

Le Festival des bières de Laval est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par un groupe d’amateurs de bières. L’instigatrice du projet, Marilène Barale, est une jeune passionnée lavalloise qui avait à cœur de créer sur son territoire un événement d’envergure mettant en valeur les produits brassicoles québécois et du terroir. La mission du festival est de faire découvrir de nouveaux produits de microbrasseries et agroalimentaires du Québec ; d’éduquer les amateurs de bières face à certaines méthodes de dégustation (ateliers accords mets et bières), tout en faisant la promotion d’une consommation responsable, et de contribuer à la vitalité économique, culturelle et touristique de Laval.