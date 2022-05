Une volière abritant plus de 1 000 papillons en liberté s’installera au Centropolis à Laval pour la saison estivale

L’activité familiale la plus magique au Québec, BFLY, s’envole vers les villes de Québec et Laval pour y déposer, pendant tout l’été, une volière abritant plus de 1 000 papillons en liberté issus d’une cinquantaine d’espèces.

Dès le 24 juin au Centropolis et dès le 1er juillet aux Galeries de la Capitale, petits et grands pourront s’émerveiller de l’univers BFLY et vivre la magie du rêve à travers des aventures immersives.

En grande nouveauté à Laval et pour un deuxième été à Québec, avec un nouvel emplacement, l’attraction BFLY se rapproche des familles québécoises en leur proposant une activité estivale incontournable.

« Après le grand succès qu’a connu notre concept éphémère l’été dernier, nous sommes très excités de dupliquer l’expérience cette année en nous installant sur deux sites très fréquentés par les familles grâce à l’offre de divertissement déjà en place. », indique Élie Couture, président et cofondateur de BFLY.

BFLY Québec et BFLY Laval proposent à leurs visiteurs d’en apprendre davantage sur le cycle de vie du papillon grâce à un parcours interactif et sensoriel. Le circuit relie sept dômes ensoleillés dont quatre servent de volière à papillons et trois d’espaces pour l’accueil, la projection d’un court film d’animation et la boutique BFLY. Puisqu’un climat tropical est recréé à l’intérieur des installations pour les papillons, on retrouve aussi une offre alimentaire rafraîchissante !

Inspirée du centre d’amusement au Quartier Dix30 et des livres pour enfants BFLY, l’expérience se veut magique et inspirante.

« Nous croyons qu’il suffit parfois d’une simple étincelle pour créer des changements extraordinaires dans la vie d’un enfant .», explique Élie Couture.

L’activité sera présentée au Centropolis, à Laval, dès le 24 juin et dès le 1er juillet aux Galeries de la Capitale, à Québec, jusqu’à la mi-septembre. Les familles intéressées sont invitées à suivre BFLY sur les médias sociaux pour ne rien manquer et connaître la date d’ouverture de la billetterie.

À propos de BFLY

Les attractions BFLY ont pour mission d’inspirer les enfants à réaliser leurs plus grands rêves et de les faire cheminer, à travers cinq étapes importantes, vers leur épanouissement. Cinq personnages ont été créés pour vulgariser chacune des valeurs aux enfants : Rêvie (rêver), Confi (développer sa confiance), Acti (agir), Optie (rester positif) et Persie (persévérer). Reconnu pour son centre d’amusement unique à Brossard, BFLY crée une ligne de bijoux pour enfants distribuées à l’international, ainsi qu’une collection de livres et de jeux de société mettant en vedette l’univers magique du papillon ! www.bfly.ca.