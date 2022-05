Des rues seront fermées à la circulation et indisponibles pour le stationnement le dimanche 5 juin à Laval

Pour assurer une sécurité maximale et le bon déroulement de la 10e édition de la Course des pompiers de Laval, des rues seront fermées à la circulation et indisponibles pour le stationnement le dimanche 5 juin, entre 6 h et 13 h, dans certains quartiers de Laval.

La Ville invite donc à la collaboration les automobilistes, cyclistes et piétons, qui devront planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément.

Un horaire détaillé des fermetures de rues ainsi qu’une carte illustrant les secteurs touchés sont disponibles sur le site Web de l’événement.

En toute sécurité

Des bénévoles et des policiers veilleront à la sécurité pendant l’événement. Une surveillance de la circulation sera faite à toutes les intersections du parcours.