Les Hawks de Mirabel divisent les honneurs avec Granby

Fidèle partenaire de la Fête de la pêche, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) convie la population aux festivités qui commencent dès aujourd’hui et qui se poursuivent jusqu’à ce dimanche 5 juin. Au cours de ces journées, il sera possible, entre autres, de pêcher sans permis partout au Québec (sauf le saumon ...