La 33e édition de 1001 Pots vous invite à faire le plein de découvertes dans un cadre enchanteur

Le plus grand rendez-vous de la céramique au Canada est de retour pour une 33e édition qui se tiendra du 8 juillet au 21 août 2022 au cœur du village de Val-David.

Conviant les adeptes comme les curieux à la rencontre de plus de 100 céramistes du Québec et d’ailleurs, ce grand rendez-vous extérieur est un incontournable estival pour passer un moment dans un cadre enchanteur et faire le plein de découvertes créatives.

Qu’il s’agisse de découvrir et d’acquérir les nouvelles œuvres des céramistes, d’échanger avec eux, de s’initier à la poterie ou de prendre du temps pour soi en dégustant un thé ou en flânant dans les jardins du site, 1001 Pots invite à une immersion dans le monde de la céramique.

Dans le cadre de l’exposition, les visiteurs découvriront une toute nouvelle catégorie d’artistes sélectionnés présentant uniquement des œuvres sculpturales, ainsi qu’une section éphémère pour les artistes présentant de plus petites productions. La présence d’artistes établis en résidence, les démonstrations variées, les prestations musicales, poétiques et théâtrales seront encore au rendez-vous.

Le retour des activités adorées

Cette édition sera marquée par le grand retour, après deux années d’absence, des cours et des ateliers offerts par les artistes en résidence.

Les tout-petits pourront vivre leur première expérience avec la céramique grâce aux cours d’initiation [les samedis de 10 h 30, 12 h, 14 h et 15 h 30].

Les adultes (plus de 12 ans) ne seront pas en reste avec les cours intensifs pour adultes débutants [du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet de 9 h 30 à 16 h 30] et intermédiaires [du 1er au 5 août de 9 h 30 à 16 h 30].

C’est aussi le retour de la participation des céramistes et visiteurs de 1001 Pots au mouvement « Bols du partage ». Les céramistes tournasseront des bols qui seront ensuite mis à la disposition du public pour les décorer.

Ces bols seront finalement vendus enfin d’amasser des fonds pour la lutte contre la faim. « Bol du partage » (Empty Bowls) est un mouvement populaire mené par des artistes et des artisans des quatre coins de la planète [6 et 7 août].

Du côté des performances artistiques, 1001 Pots vibrera les samedis après-midi au son de séances de Jazz [plusieurs performances les samedis entre 14 h et 18 h].

De plus, le site de l’exposition accueillera, une nouvelle fois, et au grand bonheur des petits et des grands, des performances de théâtre de marionnettes et de jeu masqué [18 au 21 août].

Comme le veut la tradition, le Bal des Lucioles donnera le coup d’envoi de l’événement où illuminé de bougies et bercé au son d’une musique d’ambiance, le site deviendra, l’espace de la soirée, un monde féerique et chaleureux [8 juillet dès 19 h].

Pour découvrir l’ensemble de la programmation, qui se bonifiera d’ici au 8 juillet, visitez : 1001pots.com.