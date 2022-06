Laval prête à accueillir 130 000 visiteurs pour la 55e Finale des Jeux du Québec

Après 2 ans de report, c’est avec fébrilité que Laval, fière ville hôte de la 55e Finale des Jeux du Québec, réserve un accueil chaleureux aux 130 000 visiteurs attendus du 22 au 30 juillet.

Les compétitions se tiendront sur 14 sites dotés d’infrastructures sportives qui sauront impressionner à coup sûr les 3 300 jeunes athlètes venus de partout dans la province ainsi que leurs entraîneurs et accompagnateurs.

Organismes et bénévoles sont pleinement mobilisés pour recevoir les athlètes comme les spectateurs, lesquels pourront célébrer les Jeux en profitant de la riche programmation sportive et culturelle offerte par la Ville et le Comité organisateur de l’événement.

« Nous sommes impatients d’accueillir tous ces visiteurs et de leur faire vivre une expérience inoubliable. Pour notre communauté sportive, recevoir un tel événement est aussi synonyme de legs immenses. Le passage des Jeux du Québec à Laval aura permis la création de nouvelles infrastructures sportives qui seront accessibles à l’ensemble des citoyens, en plus d’avoir un impact significatif sur le développement sportif de la population et de nos organismes. », commente Nicholas Borne, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des sports et loisirs.

Cet été, vivez au rythme des Jeux du Québec

Profitant d’un accès gratuit à tous les sites de compétition, les spectateurs sont invités en grand nombre à célébrer l’accomplissement sportif et personnel des meilleurs jeunes athlètes du Québec.

Du 22 au 26 juillet, place au premier bloc, avec l’athlétisme, le basketball, le baseball, la natation, le volleyball de plage et le cyclisme. Le deuxième bloc, qui se tiendra du 26 au 30 juillet, mettra en vedette les jeunes athlètes pratiquant le golf, le soccer, le softball, le tir à l’arc, le triathlon, le vélo de montagne et le volleyball.

Les spectateurs sont également invités à vivre l’expérience complète en assistant aux cérémonies d’ouverture ou de clôture présentées les 22 et 30 juillet à la Place Bell.

« On prépare tout un spectacle aux athlètes et aux spectateurs ! Ils s’apprêtent à vivre une reproduction à petite échelle de cérémonies à l’image de celles des Jeux olympiques. L’entreprise lavalloise Laser Quantum fera vivre une expérience immersive impressionnante avec un spectacle son et lumière qui en mettra plein la vue. Procurez-vous vos billets dès maintenant ! », mentionne Alexandre Despatie, porte-parole de la 55e Finale des Jeux du Québec et animateur des cérémonies.

Toute l’île palpite

Afin de rendre l’expérience encore plus divertissante pour les participants et les spectateurs, la Ville de Laval proposera une foule d’activités et d’animations culturelles gratuites sur plusieurs sites de compétitions.

Tous pourront profiter d’animations loufoques, de performances d’échassiers, de numéros de vélo, de percussions et de danse, de la Bibliomobile, de jeux de société, d’activités technologiques du Studio mobile des Bibliothèques de Laval, d’une exposition sur l’activité physique mise en place par le Musée Armand-Frappier, de prestations sur des pianos publics, d’une série de reportages sur les athlètes par de jeunes reporters, et plus encore.

Bénévoles : le comité organisateur toujours en recrutement

Faites partie de la grande famille des Jeux en compagnie de 2 500 bénévoles passionnés, pour ainsi de vivre les compétitions d’une façon bien spéciale. Que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours, seul ou accompagné, vous ferez une contribution qui pourra faire une grande différence dans l’expérience que retireront les participants.

Donner de votre temps, c’est permettre aux jeunes de vivre une expérience mémorable, en plus de faire rayonner la région lavalloise à la grandeur de la province. Postulez dès aujourd’hui, et soyez aux premières loges des exploits de nos athlètes.

Faits saillants

Parmi les legs, soulignons la nouvelle piste d’athlétisme du Stade Claude-Ferragne, au parc-école de l’Odyssée-des-Jeunes, l’aménagement de 8 nouveaux terrains de volleyball extérieurs au Centre sportif Bois-de-Boulogne ainsi que la mise à niveau de 3 terrains de baseball, de 2 terrains de softball et du plateau de tir à l’arc au parc Lévis-Paquette.

La venue de cet événement d’envergure a également permis de soutenir les organismes sportifs grâce à un plan de relance pour les associations et clubs sportifs lavallois et au programme Propulser l’espoir mis de l’avant pour favoriser le développement des athlètes lavallois à la Finale des Jeux du Québec.

Au total, l’événement devrait engendrer plus de 12 M$ en retombées économiques pour la région.

Pour connaître tous les détails de la 55e Finale des Jeux du Québec, dont les programmations sportive et culturelle, ou pour devenir bénévole, consultez le site Web des Jeux du Québec.