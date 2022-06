Les cyclistes Québécois quittent Edmonton avec le sentiment du devoir accompli

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’organisme de bienfaisance Conservation de la nature Canada (CNC) et ses partenaires inaugurent un circuit nautique autour de plusieurs îles protégées et aménagées du fleuve Saint-Laurent à l’est de Montréal. En effet, kayakistes et canoteurs pourront profiter d’un circuit nautique sécuritaire, indiqué par ...