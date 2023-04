Une joueuse du club de curling de Laval remporte l’or aux Jeux du Québec

La 56ème édition des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup avaient lieu en mars dernier et à cette occasion, Léonie Lamarre, une jeune curleuse du club de Laval-sur-le-Lac, a remporté la médaille d’or en curling féminin comme vice-capitaine avec son équipe.

Il y a quelques années, la ville de Laval organisait un festival d’hiver que l’on appelait Sainte-Rose en blanc. Le père de Léonie souhaitait alors lui faire découvrir un autre sport d’hiver et il a pensé au curling puisqu’il avait joué deux trois fois et avait aimé l'expérience. Léonie et son père sont donc allés sur le site pour essayer les différentes activités. Léonie, alors âgée de 6 ans, a essayé le curling et le club (Laval) responsable de l’activité a inscrit son nom sur une liste de rappel. Les organisateurs l’ont finalement recontacté afin qu’elle puisse jouer les samedis matin et ce pour la fin de la saison. L’année suivante elle est revenue et n’a plus jamais arrêté.

Elle joue maintenant à un niveau compétitif depuis plus de 10 ans. Elle a eu la chance d’avoir des entraineurs compétents et passionnés pour lui enseigner les techniques de base afin de constamment s’améliorer.

Ce qu’elle aime dans ce sport : la stratégie, le travail d’équipe, le brossage (qui est très technique). Sur un plan personnel, le curling lui permet d’avoir des objectifs à réaliser, de développer sa persévérance, d’aiguiser sa volonté de réussir, d’éprouver du plaisir et se faire de nouveaux amis.