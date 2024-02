Une cinquième édition d’Elle & Sport

La cinquième édition d’Elle & Sport aura lieu le mercredi 6 mars 2024 au Collège Montmorency. Cet événement vise à mettre en lumière les femmes qui œuvrent dans le monde des affaires et du sport.

Un cocktail est prévu dès 18h30 alors que les panélistes discuteront à 19h30.

Les panélistes sont : France Taillon, orthophoniste de formation, maman des frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph (LNH); Tenicha Gittens, entraîneuse de l’équipe féminine de basketball des Stingers de Concordia et entraîneuse de l’équipe canadienne féminine U23; Nadège Akamse, entraîneuse de l’équipe soccer féminine des Carabins de l’Université de Montréal; Karina Naim, directrice générale de la marque locale Sportira; Claudine Douville, commentatrice sportive chez RDS et Me. Isabelle Thiffault, associée et avocate chez PFD Avocats, présidente d'honneur.

Cet événement donnera la place aux femmes dans le monde des affaires du sport. C’est un clin d’œil pour célébrer son avancée et le travail qu’il reste à faire. Quelle sont les pistes de solutions pour atteindre l’équité à court terme? Les panélistes discuteront de ces thèmes.

« La mission de notre événement, qui célèbre les femmes dans le domaine des affaires et du sport, se colle parfaitement avec celle de « La Lancée », qui vise l’avancement des filles et des femmes dans le sport, le plein air et l’activité physique au Québec, affirme le fondateur de l’événement, Alexandre Kénol. Nous sommes très fiers de compter sur leur appui pour le cinquième anniversaire. Nous nous réjouissons de la popularité de cet événement depuis sa création »

Cette année, c’est Isabelle Éthier, fondatrice de Femme d’hockey et chroniqueuse à TVA Sports qui est la porte-parole de l’événement.

Des billets sont toujours en vente.