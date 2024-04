Nouvelle saison pour BIXI à Laval

Depuis quelques jours, les Lavalloises et les Lavallois peuvent constater un autre signe du printemps, soit le retour des vélos en libre-service BIXI. En effet, la flotte de 295 appareils disponibles en 2023 est redéployée graduellement sur le territoire lavallois. Cela représente 215 vélos mécaniques (dits « réguliers ») et 80 vélos à assistance électrique répartis dans 26 stations.

Depuis son implantation en 2019, BIXI connaît un succès croissant à Laval. En 2023 seulement, une hausse de 140 % des transactions sur l’île a été remarquée par rapport à l’année précédente. Cela confirme qu’il s’agit d’une option attrayante pour de nombreux déplacements, dans un contexte où il importe plus que jamais de trouver des moyens d’agir pour lutter contre les changements climatiques.

« Forte de son bilan 2023 en matière de mobilité active, la Ville de Laval bonifie son offre citoyenne avec des initiatives visant à encourager encore mieux les déplacements actifs, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements. Par le biais d’actions concrètes, nous réaffirmons notre engagement dans la promotion d’une mobilité active, durable et respectueuse de l’environnement. Le réseau lavallois fait partie intégrante de celui de BIXI, et il poursuivra sa croissance au cours de 2024 », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Nouvel incitatif lié au service de vélopartage

Afin d’encourager la mobilité active et de favoriser l’adhésion au service de vélopartage, 1500 Lavalloises et Lavallois pourront profiter d’un soutien financier allant de 45 $ à 70 $.

Pour faire une demande, il faut résider à Laval et être âgé de plus de 14 ans, en plus de ne pas avoir été abonné à un service de vélopartage depuis le 1er janvier 2019. On peut en faire la demande uniquement via le portail citoyen Mon dossier, et ce, à compter du 6 mai 2024.

Nouveaux liens cyclables

Le réseau cyclable et piétonnier de Laval se développe afin d’être toujours plus convivial, plus sécuritaire et mieux connecté entre les différents quartiers. En matière de vélo, près de 15 km de nouveaux liens cyclables seront implantés en 2024, dans la continuité du déploiement du Plan directeur cyclable qui vise à couvrir 450 km d’ici 2031.