Naissance d’une toute première ligue de football américain 100% féminine

La 12e édition de la Course des pompiers de Laval, qui se tiendra le dimanche 2 juin, sera une journée de prouesses et de dépassement pour des milliers d’adeptes de la course à pied. Lors de cette journée de feu, l’ultra-marathonien lavallois Manuel Cabral, l’un des ambassadeurs de la Course, s’est engagé à courir 100 km la journée de l’événement ...