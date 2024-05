La nageuse artistique Audrey Lamothe triple médaillée à Paris

Lors de la Coupe du monde de Paris, qui se déroulait cette fine de semaine, la nageuse artistique lavalloise, Audrey Lamothe a récolté deux médailles de bronze en duo et une médaille d'argent à l'épreuve d'équipe libre.

C'est avec sa partenaire, la vétérane Jacqueline Simoneau, que Lamothe a décroché une première médaille durant l'épreuve technique, dans la piscine qui accueillera les épreuves olympiques cet été.

« Notre but était de simuler l’épreuve des Jeux, a d’ailleurs précisé Audrey Lamothe. On a présenté une nouvelle routine technique pour la première fois devant tout le monde. On voulait surtout voir quelle impression artistique on allait réussir à aller chercher. »

Ce nouveau programme technique a permis au duo canadien d’obtenir une note de 255,3716 vendredi. Une nette amélioration depuis les Championnats du monde de Doha, en février, où il avait mérité 247,1533 points et le septième rang.

« Nous nous sommes vraiment concentrées sur l’aspect artistique depuis Doha, a expliqué Jacqueline Simoneau. Avant les mondiaux, on commençait à peine à nager ensemble et voulait juste avoir du synchronisme. On visait un peu plus haut cette fois ! »

Les Britanniques Kate Shortman et Isabelle Thorpe ont remporté l’or grâce à leurs 260,0517 points, suivies des Japonaises Moe Higa et Mashiro Yasunaga, deuxièmes avec 258,1783 points.

« On doit continuer de travailler et s’améliorer chaque compétition. On souhaite peaufiner notre exécution pour se rapprocher d’une performance parfaite autant que possible à l’approche des Jeux olympiques », a souligné Lamothe.

« On sait qu’on a encore beaucoup de travail à faire, dans l’exécution comme dans le synchronisme », a ajouté Simoneau.

Épreuve équipe technique

Un peu plus tard, les deux Québécoises ont rejoint leurs coéquipières pour le programme technique en équipe où le Canada a pris le sixième rang avec une note de 206,3875 points.

Il s’agissait là aussi d’une toute nouvelle routine pour la troupe canadienne qui a d’ailleurs eu l’occasion de s’entraîner à Montceau-les-Mines, en France, au cours des derniers jours.

Les Mexicaines ont remporté la médaille d’or (273,5379 points), devant les Chinoises (269,5396 points) et les Espagnoles (253,6042) qui complètent le podium.

Deuxième médaille pour le duo

Lors de l'épreuve libre en duo, Audrey et Jacqueline sont à nouveau montées sur la troisième marche du podium avec un pointage de 238,2876 points.

Les Autrichiennes Anna-Maria et Elrini-Marina Alexandri ont gagné l’or (265,9646), alors que les Ukrainiennes Maryna et Vladyslava Aleksiiva ont reçu l’argent (243,9354).

Épreuve équipe libre

Finalement, l'équipe canadienne a conclu la compétition avec une médaille d'argent lors de l'épreuve de l'équipe libre. En effet, les nageuses ont obtenu 297,5853 points.

Elles ont terminé derrière les Japonaises qui ont gagné l'or avec 323,3207 points et les Kazakhes ont reçu le bronze (253,6353).

Mentionnons, que Audrey Lamothe sera présente aux Jeux olympiques de Paris pour participer aux épreuves de duo et d'équipe.