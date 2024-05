Deux athlètes lavalloises reçoivent une bourse de la Fondation Aléo

Deux athlètes lavalloises ont obtenu une bourse de Fondation Aléo. Il s'agit de Laurie Denommée en gymnastique et Simone Huang en Badminton. Il y a eu un total de 23 récipiendaires à travers le Québec.

La gymnaste de 23 ans a reçu un montant de 4 000 $ et il y en va de même pour la joueuse de badminton de 17 ans.

L’événement annuel s’est déroulé au bureau de Beneva à Longueuil, où les récipiendaires ont été accueillis par le président et chef de la direction, Jean-François Chalifoux, et Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo. Parmi eux, sept ont reçu leur première bourse de la part de l’entreprise, entrant ainsi dans le groupe des athlètes soutenus par Beneva depuis 2010, dont la patineuse de vitesse Kim Boutin, la nageuse Katerine Savard et le plongeur Nathan Zsombor-Murray.

« La conciliation des études et du sport est un réel défi pour les étudiants athlètes. Cependant, quand elle est facilitée par le soutien de partenaires majeurs tel que Beneva, elle permet la réalisation de grands rêves. À la Fondation Aléo, nous croyons fermement que l’atteinte de cet équilibre est une clé essentielle, tant dans leur pratique sportive que sur le plan académique. Et partager cette conviction avec Beneva nous permet de faire la différence pour plusieurs récipiendaires. », indique Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo

Pour une quinzième année consécutive, un total de 100 000 $ en bourses et en services de soutien a été offert à 23 jeunes athlètes. Depuis le début de ce partenariat, plus de 200 jeunes ont pu profiter de 350 bourses, ce qui représente 1,5 million de dollars en bourses et en services de soutien remis par Beneva à la Fondation.