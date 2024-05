Deux athlètes lavalloises reçoivent une bourse de la Fondation Bruny Surin

Deux athlètes lavalloises ont obtenu une bourse lors du cocktail printanier de la Fondation Aléo, à l’Auberge Saint-Gabriel.

L'élève de 17 ans du Collège Montmorency, Caly Mounkala, a reçu 2 000 $ de la Fondation Bruny Surin en athlétisme.

Dans la même discipline, on retrouve Maria Thérésa Ulysse, 19 ans, qui s'est méritée une bourse de 4 000 $ . Elle étudie actuellement à l'Université de Guelph.

La Fondation Aléo a versé un total de 200 000 $ en bourses et services à 53 récipiendaires. Créée en 1985, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé plus de 20 millions de dollars en bourses à près de 4000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, la FAEQ a changé de nom et d’image de marque en 2022; elle se nomme maintenant la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.