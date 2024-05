À la suite d'un vote unanime lors du conseil municipal du 5 décembre, la Ville de Laval offrira gratuitement des cours de natation aux jeunes lavallois dans le cadre de la programmation estivale d'activités aquatiques. Cette nouvelle mesure a pour objectif de promouvoir la sécurité de tous et de toutes autour des plans d'eau.

« Nous le savons tous, la prévention demeure la meilleure façon d’éviter les noyades. La donnée est parlante : au Québec, pendant les mois d’été, chaque jour, un enfant se trouve aux urgences en lien avec une noyade. La Ville prend donc l’initiative d’offrir ces cours gratuits aux jeunes du territoire pour faire sa part afin de renverser cette situation », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« J’invite les parents à ne pas hésiter à inscrire leur enfant à ces cours gratuits. Nos équipes sont prêtes à les accueillir dans les piscines municipales. J’en profite aussi pour rappeler aux plus vieux que les formations du brevet de sauveteur et de moniteur de natation sont aussi sans frais! Rendez-vous le 12 juin, à midi », ajoute Nicolas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable du dossier des sports et loisirs

Précisément, ce sera par le biais d’un projet-pilote que les cours d’initiation à la natation de la Société de sauvetage du Québec (Préscolaire 1 et Nageur 1) seront gratuits pour les enfants de 3 à 12 ans cet été. La programmation sera offerte sur une période de 4 semaines dans les piscines municipales extérieures et sur une période de 8 semaines dans une piscine intérieure, et ce, sans frais.

Les citoyens et les citoyennes pourront s’inscrire à ces cours de la programmation estivale dès le 12 juin, à midi, à piscines.laval.ca, sous la rubrique Inscriptions aux activités aquatiques. Les places étant limitées, elles seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. À noter que les formations avancées menant au brevet de sauveteur et de moniteur de natation sont également gratuites.

Une offre complète d’activités aquatiques à prix abordable comprenant des cours de natation, d’initiation au sauvetage et de conditionnement physique sera également proposée aux Lavallois et aux Lavalloises dans les piscines municipales cet été.