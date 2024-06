De nouvelles médailles pour la nageuse artistique Audrey Lamothe

La nageuse artistique Audrey Lamothe revient de la Coupe du monde à Markham, en Ontario, le cou chargée de cinq médailles, dont quatre d'argent et une de bronze.

C'est du 31 mai au 2 juin, que la Lavalloise en compagnie de ses partenaires a participé aux épreuves d'équipe et de duo. C'est ainsi que le programme technique et libre par équipe ont été récompensés par une médaille d'argent. Puis en duo, avec sa partenaire la vétérane Jacqueline Simoneau, elles sont parvenues sur la deuxième marche du podium lors des deux épreuves. Finalement, Lamothe a conclu sa fin de semaine avec une médaille de bronze durant l'épreuve d'équipe acrobatique.

Plus précisément, mentionnons que le duo technique était à seulement 0.02 points de la première marche. Lors du duo libre, les deux nageuses québécoises ont obtenu la note de 246,5501, alors que les Japonaises Moe Higa et Tomoka Sato (253,7730) ont mis la main sur l’or, tandis que les jumelles ukrainiennes Maryna Aleksiiva et Vladyslava Aleksiiva (242,1772) ont terminé troisièmes.

Les Canadiennes ont reçu une note de 236,3034 lors de l'épreuve d'équipe acrobatique. Seules les Ukrainiennes (244,4834) et les Chinoises (242,6500) sont parvenues à faire mieux en clôture de la compétition.

« Nous sommes très fières de ce que nous avons accompli cette fin de semaine ! Nous avons travaillé très fort pour nous adapter en raison de blessures récemment et nos performances ont été à la hauteur de nos attentes », a commenté Florence Tremblay à l’issue de cette dernière épreuve présentée à Markham.

« Le soutien de la foule était simplement incroyable, a-t-elle poursuivi. Nous étions très contentes de voir autant de spectateurs et ça nous donne beaucoup de motivation pour la suite de notre préparation vers les Jeux de Paris ! »

La dernière étape de la Coupe du monde de natation artistique sera présentée à Budapest, en Hongrie, du 5 au 7 juillet. D’ici là, les membres de l’équipe nationale de natation artistique poursuivront leur préparation au parc Jean-Drapeau, à Montréal.