Deux joueurs de hockey lavallois reçoivent une bourse

Une hockeyeuse et un hockeyeur de Laval ont reçu une bourse de 2 000 $ des Canadiens de Montréal et de la Fondation Aléo. Il s'agit de Camille Gélinas et Biagio Jr. Daniele.

L'attaquante des Amazones de Laval-Montréal de 16 ans, Camille, s’est engagée envers les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit au niveau collégial D1 pour la saison 2024-2025. Elle est la meilleure marqueuse de son équipe pour cette saison lui permettant de participer au match des étoiles. Elle est actuellement étudiante en secondaire 5 à l'École Laval Senior.

Le défenseur du Rousseau-Royal de Laval-Montréal de 15 ans, Biago fait partie des meilleurs espoirs de la ligue M18 AAA susceptibles d’être repêchés en première ronde du prochain repêchage de la LHJMQ. Il est champion avec l'équipe du Québec du Challenge de la Frontière M16 en mai 2024. Il étudie en 4e secondaire au programme Sport-études de la l'École Howard S.Billings Regional.

Les Canadiens de Montréal et la Fondation Aléo ont offert 60 000 $ en bourses et services de soutien à 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs-athlètes de calibre élite qui se sont démarqués au cours de la dernière année.

La 17e édition du Programme de bourses des Canadiens de Montréal géré par la Fondation Aléo, en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), permet encore une fois cette année d’appuyer les meilleurs hockeyeurs et hockeyeuses de la relève.