La Course des pompiers de Laval : plus de 9000 coureurs

Pour sa 12e édition, la Course des pompiers de Laval a enregistré un nombre record d’inscriptions alors que plus de 9 100 coureurs et coureuses de tous les âges et de tous les niveaux ont participé à l’événement. Il s’agit ainsi d’une augmentation de 2 500 personnes par rapport à l’année dernière.

Les participants et les participantes de la course ont amassé plus de 61 000 $ pour la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (FPQGB), un montant important auquel s’ajouteront les profits de l’événement dans les prochains jours.

Toutes les courses culminaient vers la ligne d’arrivée située en plein cœur de la Grande Fête des pompiers de Laval, où une expérience festive et éducative attendait petits et grands tout au long de la fin de semaine.

Soulignons qu’au marathon, Shazan Lefebvre a remporté la première place chez les hommes avec un temps impressionnant de 2 h 44 min 15 s. Florence Thibodeau a été la première femme à franchir la ligne d’arrivée après avoir couru la distance en seulement 3 h 10 min 56 s.

Au demi-marathon, notons que Nicolas Riopel et Joëlle White ont monté sur la première marche du podium.

L’événement comprenait également des courses de 10 km, 5 km, 2 km et 1 km.

Mission accomplie pour les 100 km et le Relais des pompiers

Lors de cette journée de feu, l’ultra-marathonien lavallois Manuel Cabral, l’un des ambassadeurs de la Course, a complété un parcours de 100 km à la course. Son effort titanesque a permis d’amasser plus de 5 500 $ en dons au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (FPQGB).

Quant à l’équipe composée de 60 pompières et pompiers de partout au Québec pour participer à un relais de 300 km entre Québec et Laval, elle a relevé son défi en courant la distance en un peu plus de 60 heures malgré les températures élevées de la fin de semaine. Les participantes et les participants ont réalisé un parcours individuel de 5 km dans leur habit de combat intégral (pesant jusqu’à plus de 50 lb) afin d’amasser plus de 71 000 $ pour la FPQGB. Alexis Dufour, pompier du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) et détenteur du record du monde du demi-marathon le plus rapide dans un habit de pompier complet réalisé en 2023, a clôturé cet exploit tard dimanche soir.