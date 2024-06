Une médaille d'or pour le boxeur lavallois Moussa Sako

Pour sa 12e édition, la Course des pompiers de Laval a enregistré un nombre record d’inscriptions alors que plus de 9 100 coureurs et coureuses de tous les âges et de tous les niveaux ont participé à l’événement. Il s’agit ainsi d’une augmentation de 2 500 personnes par rapport à l’année dernière. Les participants et les participantes de la ...