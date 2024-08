Le parcours olympiques d'Audrey Lamothe se poursuit au sixième rang

La nageuse artistique de Laval, Audrey Lamothe, était à sa deuxième journée de compétition avec ses partenaires aux Jeux olympiques de Paris. Les Canadiennes n'auraient pas pu espérer meilleur résultat avec cette sixième place provisoire.

En effet, le Canada était l'équipe qui avait déclaré un niveau de difficulté le plus élevé et le pari a payé, car les contrôleurs techniques leur ont décerné tous leurs points sans déductions. Elles ont obtenus la note de 343.6854 qui s'ajoute à l'épreuve d'hier où elles avaient pris le septième rang.

La Chine trône toujours au sommet (712.4455) suivie des États-Unis (643,0255), puis de l'Espagne (633.6119) et finalement la France juste devant les Canadiennes avec un pointage de 617.8486.

Mentionnons que demain, Audrey sera de retour pour participer à l'épreuve d'équipe acrobatique. C'est à la toute fin que l'on pourra savoir le classement final et qui porteront les médailles.

De plus, bien qu'à la fin de l'épreuve équipe technique on avait annoncé la cinquième place au Canada, les États-Unis et le Japon ont déposé un protêt pour réviser leur note. Ainsi, l'Unifolié a glissé deux rangs plus bas.