Un jeune cadet de la région honoré pour son excellence

Le cadet Matthias Michel de l’Escadron des cadets de l’Aviation royale canadienne (ECARC) 709 Vimont-Auteuil a participé à un camp d’été au Centre d’entrainement des cadets de Valcartier et son travail de qualité a été reconnu par l’obtention d’une distinction lors de la parade finale du 10 août 2024.

Matthias a été sélectionné comme récipiendaire de la Médaille de mérite des anciens combattants de l’armée, de la marine et de forces aériennes au Canada (ANAVETS) puisqu’il était le meilleur cadet du cours d’instructeur en survie. Son rendement global, sa tenue, ses qualités de chef, ses habiletés d’instruction, ainsi que sa motivation et sa coopération sont tous des éléments pour lesquels il s’est démarqué parmi ses pairs.

À l’escadron, Matthias, âgée actuellement de 16 ans, occupe un poste de sergent de section. Il a joint le Programme des cadets en septembre 2021 et depuis, il s’est impliqué dans différentes activités, telles que l’aviation avancée, le tir de précision et le peloton d’exercice militaire. Son camp de cet été était son deuxième avec le Programme des cadets, car l’an dernier, il avait suivi au centre d’entrainement de Bagotville le cours d’aviation avancée.

Le Centre d’entrainement des cadets de Valcartier offre des cours spécialisés pour les cadets de l’Armée, de la Marine et de l’Air, notamment en conditionnement physique et sports, en exercice militaire, en musique, en tir de précision, en expédition, en aviation et aérospatiale, ainsi qu’en survie. En plus des cours offerts, le centre offre à des cadets l’opportunité d’occuper un emploi estival enrichissant. Cet été, le centre accueillera un total de 1200 cadets âgés de 13 à 18 ans.