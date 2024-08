Deux Lavallois grimpent sur le podium aux Championnats québécois sur route

Olivier Brisebois et Étienne Gagné se sont taillés une place sur la première et deuxième marche du podium lors des Championnats québécois sur route élites-criterium sur route dans la catégorie Senior 1-3 et U23.

En effet, c'est avec un chrono de 1:13:40, que Olivier Brisebois a terminé sa course le 24 août. Un total de 29 cyclistes participaient à cette épreuve.

Tandis que Étienne Gagné a terminé avec le même chrono.

Cette compétition est le plus important rendez-vous sur la scène provinciale dans cette discipline Il d'agit donc de la plus important consécration au niveau québécois.