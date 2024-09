Zoé Simard Saint-Pierre championne québécoise en BMX racing

La Lavalloise Zoé Simard Saint-Pierre a terminé la fin de semaine avec deux médailles de bronze lors des Championnats québécois BMX racing.

Un véritable tour de force a eu lieu au championnat québécois de BMX. Dans la catégorie 14 ans F, Audrey Bertrand a dominé la compétition, remportant la médaille d’or avec brio. Chloe Bertrand a été excellent et a terminé à la deuxième place pour l'argent, tandis que Zoé Simard St Pierre a assuré une belle troisième place et la médaille de bronze.

La compétition était à son comble, et les athlètes n'ont pas déçu les fans de BMX. Dans la catégorie cruiser 16 ans et -, Frederique Messier a dominé pour décrocher l'or. Feenix Ouvrard, avec une grande maîtrise de la course, s'est emparé de l'argent, et Zoé Simard St Pierre a complété le podium avec une solide performance pour le bronze.

Les Championnats Québécois de BMX ont eu lieu sur la piste de BMX de St-Augustin-de-Desmaures les 30 et 31 août 2024,