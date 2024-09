De nouvelles stations BIXI à Laval à venir

La Ville de Laval a annoncé le déploiement de 49 nouvelles stations BIXI d'ici 2025. Ainsi, on comptera 632 vélos mécaniques et 219 vélos à assistance électrique répartis dans 75 stations.

« L’expansion du réseau BIXI représente une étape importante dans notre vision de la mobilité durable, alors que l’on sait que les derniers kilomètres sont parfois un frein pour laisser la voiture à la maison et favoriser le transport actif. En réponse au succès croissant du service depuis son lancement en 2019, l'augmentation du nombre de stations met à la disposition de la population lavalloise encore plus d'options pour des déplacements durables tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. », indique Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal de L’Abord-à-Plouffe et responsable de la mobilité active

Un investissement significatif pour la mobilité durable

Un total de 4 M$ a été octroyé par contrat de gré à gré. Ce projet est en partie financé par le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) dans le cadre du Plan pour économie verte 2030 . Ce soutien financier essentiel de 1,9 M$ couvre ainsi près de 50 % de l’investissement.

Les Lavallois peuvent utiliser le service jusqu'à la mi-novembre. Sur le total des nouvelles stations, dix seront installées dès cette année. Les 39 stations supplémentaires le seront au début de la saison 2025.

« Depuis sa création, BIXI facilite l'accès au vélo pour tous. Avec cette expansion sur notre territoire, les Lavallois auront une nouvelle offre de transport à leur portée. », explique Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L’expansion du réseau BIXI à Laval est un ajout nécessaire pour notre territoire. En offrant davantage de choix et en rendant les options de transport actif plus accessibles, nous favorisons non seulement la réduction de notre empreinte carbone, mais nous contribuons également à l’amélioration de la qualité de vie pour tous les Lavallois. » , ajoute Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« L’expansion du réseau de vélopartage BIXI à Laval est possible grâce à une subvention pour le développement des transports actifs de 1 952 000 $ accordée par notre gouvernement. Il s’agit d’un investissement significatif qui démontre notre engagement envers le développement de la mobilité durable accessible pour tous. Ainsi, 49 stations seront ajoutées aux 26 déjà existantes dans la région au bénéfice des Lavallois et des Lavalloises. », termine Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides