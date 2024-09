Réaménagement du parc Pie-X à Laval

Les infrastructures sportives, récréatives et aquatiques du parc Pie-X seront bonifiées et modernisées. La Ville vise à débuter les travaux dès cet automne afin de les poursuivre jusqu’en 2026. Ces travaux d’envergure bénéficieront d'un soutien financier significatif, soit de 13 482 914 $ du gouvernement du Québec.



Le parc disposera de la première patinoire extérieure réfrigérée et couverte à Laval, un type d’installation qui fera progressivement son apparition dans les différents secteurs de la ville. Les installations aquatiques, actuellement en fin de vie utile, seront aussi considérablement améliorées. De plus, les citoyennes profiteront de l’aménagement d’une aire de jeux accessible universellement. Finalement, afin de rehausser la sécurité des citoyens et des lieux, une fine collaboration avec le Service de police de Laval a été mise en place pour l’élaboration du plan d’aménagement de ce site.

« Les travaux, rendus nécessaires par la vétusté des installations actuelles, visent à offrir des infrastructures de qualité ainsi qu’un espace encore plus convivial, sécuritaire et accessible aux citoyennes et citoyens du secteur. Offrir des installations sportives et récréatives à la hauteur des besoins des citoyens de Souvenir-Labelle est l’une de mes grandes priorités. Ce sont des milliers de familles qui profiteront d’un parc réinventé, animé et multifonctionnel, ancré au cœur de leur milieu de vie. J’ai hâte de vous y croiser et je me réjouis de voir un projet aussi complet et complexe sortir de terre. », Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tous âges provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques et de plein air et de se divertir. Je suis heureuse pour l’ensemble de la communauté de Laval, qui pourra profiter de ces installations. » Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faire une pierre, plusieurs coups

Voici les principaux éléments du réaménagement :