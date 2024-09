Le parc Couvrette sera réaménagé

La Ville de Laval a approuvé l’adjudication du contrat pour le projet de réaménagement du parc Couvrette.

Grâce à la construction d'un nouveau chalet, d'installations aquatiques et de divers aménagements extérieurs, la mise en œuvre de ce projet permettra de revoir l'organisation spatiale du site tout en bonifiant l’offre d’activités récréatives. À terme, ces ajouts amélioreront l'expérience citoyenne globale du parc.

« Avec le projet de réaménagement du parc Couvrette, la Ville de Laval s'engage à offrir un espace vert moderne, inclusif et durable. Parmi les nouveautés, des jeux d'eau adaptés aux besoins des familles et des enfants seront ajoutés, offrant un lieu rafraîchissant et divertissant pour toutes et tous. Grâce à des infrastructures pensées pour la population d'aujourd'hui, ce parc deviendra un véritable lieu de rassemblement et de bien-être pour la communauté de Sainte-Dorothée. », indique Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, vice-président du comité exécutif

Rappelons que plusieurs éléments centraux du parc, tels que le chalet et la piscine, ont été construits en 1965 et ne répondent plus aux normes actuelles et aux besoins des citoyens et des citoyennes. La Ville de Laval compte débuter les travaux dès cet automne. Ces derniers se poursuivront jusqu’en 2026 et exigeront un investissement de 13 690 000 $.

Un parc revitalisé pour un usage durable et inclusif

Parmi les principaux éléments du réaménagement, mentionnons :

la construction d'un nouveau chalet quatre saisons et multifonctionnel;

la construction de nouvelles installations aquatiques répondant aux normes, incluant l’ajout de jeux d’eau;

un terrain de basketball;

l’aménagement de sentiers urbains, polyvalents et paysagers;

la modernisation et l’agrandissement de l’aire de jeux pour répondre aux enfants de 18 mois à 12 ans;

l’installation de mobilier inclusif et de supports à vélo;

la bonification de la canopée globale du parc;

le remplacement d'un émissaire pluvial et une meilleure protection et restauration de la bande riveraine;

l’installation d’une œuvre d’art.



À proximité d’écoles, de garderies, d’une maison des jeunes et de résidences pour personnes âgées, le parc Couvrette est un véritable pôle du quartier Sainte-Dorothée. Ces nouveaux aménagements viendront valoriser cet espace vert tout en améliorant la qualité des installations sportives et récréatives offertes dans le secteur. De plus, cette reconfiguration favorisera la convivialité en créant un milieu de vie attractif, agréable et sécuritaire pour la communauté.