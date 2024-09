Laval obtient la certification VÉLOSYMPATHIQUE niveau argent

Les initiatives de la Ville de Laval pour faire du vélo une option de transport incontournable ont été reconnues et récompensées par le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec, qui vient de lui décerner la certification niveau argent. Il s’agit d’un échelon supplémentaire par rapport à la certification précédente, soulignant l’engagement continu de la Ville en faveur de la mobilité active.

« Après avoir obtenu une certification niveau bronze en 2019, cette nouvelle certification de niveau argent souligne les efforts déployés ces dernières années et marque un pas de plus vers un environnement favorable aux transports actifs, incluant le vélo. La Ville de Laval vise une mobilité efficace, active et durable, et le vélo joue un rôle clé dans cette orientation. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Une offre variée en constante évolution

En cohérence avec le Plan directeur du réseau cyclable, le réseau lavallois devient chaque année plus accessible, convivial et mieux connecté entre les quartiers. Environ 10 à 15 km de nouveaux liens cyclables sont déployés annuellement, portant aujourd’hui le total du réseau à plus de 325 km sur l’ensemble de l’île.

En pleine expansion, le réseau de vélopartage BIXI connait un succès croissant auprès des Lavallois et des Lavalloises depuis sa mise en service, en 2019. De plus, le réseau cyclable de la Route verte, qui compte plus de 37 km sur le territoire, bonifie l’offre de voies cyclables. C’est sans compter la gamme variée d’activités d’apprentissage et de découverte du vélo, comme les deux parcs d’éducation cycliste inaugurés en 2023 et les nouveaux Circuits actifs de Sainte-Rose, qui illustrent l’engagement de Laval à innover en matière de transport actif et le rendre accessible à tous et à toutes.

Un meilleur partage des rues

La Ville s’est aussi distinguée ces dernières années avec le déploiement de plusieurs actions visant un meilleur partage des rues et un sentiment de sécurité accru pour l’ensemble des usagers et des usagères de la route. Parmi ces actions figurent l’aménagement de mesures d’apaisement de la circulation, une sécurité augmentée aux intersections, la mise en place de nouvelles actions pour favoriser la mobilité active et la réduction des limites de vitesse. Le ver d’oreille « Tout doux dans nos rues », accompagné d’actions de mobilisation citoyenne associées à cette campagne (affiches, sacs de compost, etc.), a également contribué à sensibiliser la population à ces efforts.