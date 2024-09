Des cadets et des membres du personnel de l’Escadron 709 Vimont-Auteuil récompensés

Le hockeyeur de 14 ans Théo Paquet a reçu une bourse de 1 500 $ de la part du programme de la Fondation Le BUT de la Fondation Aléo. Le Lavallois étudie en troisième secondaire à l'École secondaire Georges-Vanier et joue au rang de défenseur. Dans les deux dernières saisons, son équipe a atteint la finale et la demi-finale des Championnats ...