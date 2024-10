Une bourse de 4 000 $ pour le gymnaste Léandre Sauvé

Le gymnaste artistique de Laval Léandre Sauvé a obtenu une bourse de 4 000 $ de la part du Groupe Cirque du Soleil en collaboration avec la Fondation Aléo.

Le jeune athlète de 21 ans a terminé septième au saut lors des Championnats panaméricains, en Colombie, en 2023. Il est présentement étudiant en sciences humaines avec mathématiques au Cégep à distance. Il pratique ce sport depuis qu'il a l'âge de 3 ans. Il fait parti de l'équipe nationale et s'est a monté sur le podium de la Coupe du monde à deux reprises en 2022 au saut.



Après sa carrière sportive, Léandre aimerait être artiste au Cirque du Soleil et étudiant en

administration pour devenir cadre en gestion hôtelière.

« Le lien est naturel entre les étudiante·s-athlètes de haut niveau et le Cirque du Soleil. Ces

jeunes que nous reconnaissons par le programme de bourses avec la Fondation Aléo sont

déjà, à leur jeune âge, des experts en termes de discipline, de rigueur, de perfectionnisme

et de recherche du moment parfait. Ils ont donc un pas d’avance quand vient le temps de

faire le pas vers le marché professionnel et pour nous, ce sont des collaborateurs

recherchés », explique Nicolas Panet-Raymond, directeur en chef Santé et Sécurité au Groupe Cirque du Soleil

Un total de huit étudiants-athlètes œuvrant dans une discipline connexe aux arts du cirque ont été récompensés. Quatre gymnastes, deux nageuses artistiques, une plongeuse et un patineur artistique ont reçu une bourse de 4000 $ accompagnée des services offerts à vie par la Fondation Aléo.