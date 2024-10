Danse sur glace : une septième place pour Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac

La patineuse de danse sur glace Marie-Jade Lauriault de Laval accompagnée de son partenaire Romain Le Gac de Nogent-sur-Marne en France ont décroché une septième place, dimanche, lors du premier Grand Prix ISU de la saison à Allen, au Texas.

Le duo québécois a terminé le programme libre avec un pointage 104,53 pour un cumulatif de 174,91.

« C’est certain qu’on voulait être sur le podium. On l’avait visualisé et on s’était vraiment préparé pour ça alors c’est vraiment un creux de ne pas avoir atteint cet objectif-là », a lancé Marie-Jade Lauriault d’un ton déçu, mais rempli d’espoir à l’autre bout du fil avec Sportcom.

« Ça fait 6 semaines très intenses qu’on avance tranquillement à l’entraînement et on venait ici sûr de ce qu’on présentait et sûr de notre préparation. C’est certain que c’est un peu une déception », a-t-elle ajouté.

Sixièmes au terme du programme court samedi, Lauriault et Le Gac ont pris le septième rang du programme libre, ce dimanche.

« On n’a pas délivré une performance qu’on a l’habitude de faire. Ça ne représente clairement pas la façon dont on s’est entraîné avant cet événement. Il est arrivé une erreur très tôt dans le programme et ça nous a un petit peu surpris. Ça a fait en sorte qu’on était un peu en mode rattrapage dans le restant du programme. On est fier d’avoir pu délivrer une partie du programme, mais on est déçu de ne pas avoir réussi à montrer ce qu’on est capable de faire habituellement », a reconnu Romain Le Gac.

« Nos entraîneurs et le reste de notre équipe nous ont dit que cette performance-là ne nous définit pas. Si on avait eu à partager quelque chose avec des plus jeunes, c’est ce qu’on leur dirait. Tu n’es pas défini par une performance ou par un score, tu es défini, entre autres, par la personne que tu es à l’entraînement et par comment tu te présentes sur la glace », a ajouté sa partenaire.

Malgré une erreur technique qui a coûté cher dès le début de leur prestation, le duo québécois demeure confiant de ses capacités en vue des prochaines compétitions.

« On va discuter avec nos entraîneurs afin de voir s’il y a vraiment des choses à changer ou s’il faut seulement clarifier certains pas. C’est certain qu’avec une semaine avant la prochaine compétition, le but n’est pas de tout changer et nous avons confiance en les programmes. »

Le prochain arrêt de la saison des Grands Prix ISU s’arrêtera en France, à Angers, du 1er au 3 novembre prochain.

« L’objectif était le podium. On ne l’a pas atteint, mais on ne va pas changer la cible pour autant. Au prochain Grand Prix, on vise encore le podium. Notre préparation reste la même et nos objectifs aussi », a conclu Le Gac.