Trois médailles d'or pour Steven Dubois cette fin de semaine

Le patineur de vitesse de Laval, Steven Dubois, a obtenu trois médaille d'or cette fin de semaine lors du Circuit mondial à Montréal. C'est durant les épreuves du 500 m, du relais masculin et du relais mixte, qu'il a brillé.

Samedi, il participait à l'épreuve du 500 m parvenant à devancer son coéquipier William Dandjinou. Mentionnons que sept jours plus tôt, les deux athlètes étaient également montés sur la première et deuxième marche du podium, mais inversés.

« Je m’entraîne avec Steven chaque jour, je sais que pour lui, avec un bonnet 1, la course était gagnée d’avance. En étant deuxième, je m’assure que personne ne peut me passer, je garde la position et on fait le doublé. C’est vraiment juste ça », explique Dandjinou.

Le médaillé d’argent avait vu juste. Steven Dubois a pris la tête de cette finale dès le départ et il s’est donné une confortable avance sur ses adversaires. Dandjinou a tout fait pour fermer la porte et protéger sa deuxième place.

Rapidement, les deux Québécois ont célébré ensemble après avoir franchi la ligne d'arrivée. Derrière, l’Italien Pietro Sighel arrivait à vive allure et est passé bien près de faucher le vainqueur.

« Il est passé vraiment proche, j’ai eu peur ! », a raconté Steven Dubois. « J’ai regardé en arrière et j’ai vu l’Italien s’en venir, j’ai dit à Will ‘’lâche-moi, s’il te plaît, il s’en vient sur nous autres ! On va célébrer plus tard''. »

« J’ai décidé que j’allais commencer avec un gros départ, a-t-il expliqué quant à sa stratégie de course. J’ai ralenti un peu et ç’a ouvert la porte à Will. On était 1 et 2 et on était en business ! Rendu là, c’était juste de bien courser et ne pas faire d’erreurs, parce que Will est très bon pour en profiter et faire des dépassements. J’ai bien planifié et bien exécuté (le plan). »

William Dandjinou est également monté sur la plus haute marche du podium au 1000 m, aux côtés de Jordan Pierre-Gilles, médaillé de bronze.

Médaille d'or au relais masculin

Steven Dubois, William Dandjinou, Jordan Pierre-Gilles et Félix Rouselle ont décroché une médaille d'or au relais masculin. Mentionnons que l'autre fin de semaine d'avant, le quatuor était monté également sur la plus haute place du podium. Si elle était positionnée devant durant la majeure partie de la course il y a sept jours, la formation canadienne a pris les devants avec 10 tours à faire cette fois-ci.

Ses membres semblaient inatteignables pendant un certain temps. Ses adversaires ont bel et bien réduit l’écart, mais seulement de façon éphémère. Ils ont été incapables de rivaliser avec l’explosivité des Canadiens en fin de course. La Corée du Sud et l’Italie ont donc dû se tourner vers les médailles d’argent et de bronze.

« On s’est ramassés dans plusieurs situations difficiles et on a su bien s’en tirer, garder notre calme. Je pense que le fait qu’on ait confiance en nos capacités, ça nous donne un petit avantage sur nos adversaires », a partagé Jordan Pierre-Gilles, médaille d’or au cou et entouré de ses coéquipiers dans la zone mixte.

« Ç’a bougé beaucoup, on est retournés en arrière et on a réussi à bien remonter devant au moment où on voulait l’être. Ça démontre notre confiance dans le fait que si on se ramasse en avant à ce moment-là, d’habitude, ça finit pas pire ! »

« On a tellement une équipe versatile et puissante, a ajouté Félix Roussel. Premièrement, ça fait que les autres équipes ne savent pas avant le relais ce qu’on va faire. Deuxièmement, ça montre la confiance qu’on a en chacun de nous. On peut faire n’importe quel ordre, n’importe quelle stratégie, on va rester calmes. »

Le relais mixte se reprend

À moins d’une pénalité, le relais mixte canadien était assuré d’une médaille avant même le début de la finale A. Seulement trois pays y étaient représentés.

Kim Boutin, Florence Brunelle, Félix Roussel et Steven Dubois ont affronté les Néerlandais et les Japonais, mais rapidement, la course s’est transformée en lutte à deux entre le Canada et les Pays-Bas.

Roussel détenait une courte avance lorsqu’il a accéléré dans ses derniers tours de piste pour l’accentuer. Steven Dubois a assuré la victoire des siens à titre de dernier relayeur. Une première victoire canadienne au relais mixte depuis 2018.

Le même quatuor avait subi une chute en finale de cette épreuve la fin de semaine dernière, mais il avait effectué une remontée pour dépasser les Américains et mériter le bronze.

« La semaine passée, on savait qu’on pouvait gagner l’or. Il est arrivé une chute sur un risque qu’on devait prendre pour gagner. Là, on avait juste la médaille d’or en tête. On allait courser de la même manière, on allait être agressifs et voici ce qui est arrivé », a souligné Kim Boutin.

Les athlètes se retrouveront donc à Beijing pour la troisième étape du Circuit mondial, du 6 au 8 décembre.

Avec les informations de SportCom