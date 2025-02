Laval sort le grand jeu pour la relâche scolaire

Du 3 au 7 mars, Laval se transformera en un immense terrain de jeu à l’occasion de la relâche scolaire. Les familles pourront profiter d’une foule d’activités gratuites ou à petit prix : ateliers créatifs, aventures sportives, expériences scientifiques, et même une rencontre exclusive avec les joueurs du Rocket de Laval.

« Nous sommes fiers d’offrir une programmation variée et accessible durant la relâche, car il est essentiel que chacun puisse en profiter. C’est une belle occasion de s’amuser, de bouger et de découvrir nos installations municipales, qui proposent des activités pour tous les goûts, et ce, tout au long de l’année. J’invite petits et grands à en profiter pleinement et leur souhaite une magnifique semaine de relâche! », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Un événement à ne pas manquer

Les amateurs de hockey pourront patiner avec des joueurs du Rocket de Laval lors d’un évènement spécial à la patinoire Bleu Blanc Bouge, au parc Émile, le 3 mars, de 11 h à 15 h. Au programme : entraînement de l’équipe du Rocket, patinage libre avec les joueurs, tirs de précision, mini-hockey, chocolat chaud et foyer. Prêt d’équipements offert sur place.

Loisirs, sports, culture et technologie à l’honneur

Une multitude d'activités extérieures seront offertes : glissade, patinage, hockey, marche nordique en sentier, ski de fond et raquette. Soulignons que le prêt d’équipements sportifs est gratuit dans plusieurs parcs, dont des luges adaptées et des barres d’apprentissage pour le patinage. À l’intérieur, les piscines municipales, le Complexe aquatique de Laval ainsi que les arénas municipaux offriront un horaire spécial pour la pratique libre.

Grâce au programme Accès à mon centre, plusieurs centres communautaires proposeront à la population lavalloise une programmation diversifiée et adaptée à tous les âges. Une large gamme d’activités est annoncée, incluant des ateliers créatifs (ex. : peinture sur roche, création de mandalas), des découvertes scientifiques (ex. : cuisine moléculaire, robotique) ainsi que des animations ludiques et récréatives. Des activités sportives comme le pickleball et le soccer en bulles seront également offertes.

Du côté des Bibliothèques de Laval, une programmation variée et enrichissante promet une relâche créative : ateliers culinaires, LEGO, façonnage, pâte à modeler, écriture, origami, et bien plus encore.

Le médialab Le Studio sera ouvert de 10 h à 21 h tous les jours de la semaine, et l’on y proposera des expériences de technologie amusantes, notamment des activités de réalité virtuelle, des circuits électriques, des défis de robotique et un tournoi de Super Smash Bros. sur Nintendo Switch.

La Maison des arts de Laval invite le jeune public à découvrir Cadeau : ce qui me reste de toi, le 9 mars, à 14 h. Produit par le Théâtre des Confettis, cet amusant spectacle offre aux enfants de quatre ans et plus un voyage poétique à travers les mots, les souvenirs et l’espoir tout en éveillant leur curiosité. Les billets sont offerts au prix habituel.

Renseignements additionnels

Pour connaître l’ensemble de la programmation de la relâche scolaire à Laval et pour les inscriptions (obligatoires pour la plupart des activités), consultez la page Web Relâche scolaire à Laval.