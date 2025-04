Des joueuses de la LPHF à la Fête du hockey féminin ce dimanche

Ce dimanche, à la Place Bell à Laval, des jeunes filles de 7 à 14 ans auront la chance de participer à un atelier donné par deux joueuses de l'équipe de LPHF, la Victoire de Montréal.

Ainsi, Gabrielle David et Catherine Daoust seront présentes à la Fête du hockey féminin dans le but d'encourager les filles à persévérer dans ce sport de glace . C'est près de 250 petites joueuses qui prendront part à cette journée.

La Fête du hockey féminin de la Banque Scotia a accueillir plus de 2 000 participantes à Montréal depuis sa création. En plus de cet atelier, de l'équipement de hockey est fourni aux joueuses grâce à un partenariat entre la Banque Scotia et la CCM.

Depuis l’année dernière, plus de 100 000 $ d’équipement ont été offerts. Chaque participante à la séance d’apprentissage de base recevra un casque de hockey, un bâton, des gants et une paire de patins. Partout au pays, près de 200 filles ont reçu un équipement de hockey jusqu’à maintenant.

En tant que fier commanditaire fondateur et banque officielle de la LPHF, la Banque Scotia a également lancé l’initiative « C’est à notre tour », qui vise à augmenter le temps de glace et le temps de glace aux heures de pointe pour que les filles et les femmes puissent jouer au hockey.