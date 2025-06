Deux athlètes des Laurentides reçoivent une bourse de la Fondation Aléo

Joao Gabriel Tanganelli et Naomi Urness, tous les deux athlètes dans les Laurentides, ont obtenu une des 23 bourse remises lors de la 21e édition de la remise de bourses du Programme Cascades au sein de la Fondation Aléo.

Le nageur de 17 ans, originaire de Saint-Jérôme, Joao Gabriel Tanganelli s'est vu remettre un montant de 2 000 $. L'étudiant de 5e secondaire à l'école secondaire Édouard-Montpetit est quadruple médaillé de bronze aux Championnats nationaux du Brésil, en décembre 2023. «Mes objectifs pour la prochaine saison sont de monter sur un podium national au Canada et de me faire inviter pour un camp d'entraînement avec Équipe Canada », exprime-t'il.

La skieuse acrobatique en slopestyle et big air de Mont-Tremblant, Naomi Urness a reçu une bourse de 4 000$. La jeune athlète de 20 ans étudie en sciences de la nature au Cégep à distance et en plus de pratiquer le ski, elle joue au Ultimate dans la même équipe que sa soeur jumelle. On indique qu'elle a terminé 13e à sa première Coupe du monde en slopestyle, à Stoneham, en février dernier.

Le but est de soutenir des athlètes qui combinent les études et le sport d'élite. « Chez Cascades, nous croyons profondément au potentiel humain. S’allier à la Fondation Aléo pour soutenir les étudiant·e·s-athlètes, est une collaboration directement alignée avec nos valeurs. Ces jeunes ont déjà des acquis exceptionnels et nous souhaitons leur donner un élan supplémentaire vers leurs objectifs. Nous sommes très fiers de faire partie de leur équipe de soutien! », exprime Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

« En sport comme dans le milieu philanthropique, les coéquipiers loyaux, en qui on a une grande confiance et avec qui partager des objectifs communs, sont essentiels. Cascades est pour la Fondation Aléo celle qui fait la passe décisive vers le panier pour marquer. Ensemble, nous comptons des points qui provoquent les victoires des étudiant·e·s-athlètes. Des réussites sportives et scolaires alignées avec leurs cibles personnelles. Des victoires qui offrent le plus beau du sport : des humains accomplis. », ajoute Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.