Ouverture d’un nouveau chalet quatre saisons à la berge aux Quatre-Vents 

Un tout nouveau chalet d’accueil quatre saisons est maintenant accessible à la berge aux Quatre-Vents à Laval. Ce nouvel aménagement donnera un meilleur accès à la berge tout en participant à la préservation des milieux naturels.

Cette construction a été réalisée dans le cadre du programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue. Rendu possible grâce à un soutien financier à parts égales du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal totalisant 4 010 732 $.

« La population pourra dorénavant profiter davantage de la rivière des Mille Îles grâce à la mise en valeur de la berge aux Quatre-Vents. La construction du chalet d’accueil bonifie ce milieu naturel riche de Laval en le rendant encore plus accessible, été comme hiver. Cette initiative améliorera la qualité de vie des citoyennes et citoyens, et contribuera à l’attractivité de la région », exprime Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Ces nouveaux aménagements reflètent notre vision d’une ville qui offre des milieux de vie de qualité à sa population. Laval est une île et ses berges font partie de notre identité collective. En les rendant plus accessibles et en y intégrant des installations de qualité conçues dans le respect du milieu naturel, nous bonifions l’expérience et offrons à la population de véritables havres de paix à proximité de leur quartier », ajoute Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le bâtiment moderne comprend une salle polyvalente, un vestiaire, un bloc sanitaire, une douche extérieure, un espace de prêt d’équipements de plein air ainsi qu’une halte cycliste. Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris pour faire de la berge aux Quatre-Vents un lieu vivant, inclusif et animé au fil des saisons. Réalisé en mode conception-construction, le projet a été complété dans les délais et sans dépassement de coût.

Une invitante programmation estivale

La population est invitée à profiter dès maintenant du site pour marcher, pique-niquer ou simplement faire une pause en nature. Lorsque les conditions le permettent, la baignade sera permise sur la plage surveillée en bordure de la rivière des Mille Îles. De plus, cet été, une programmation variée animera les lieux, incluant des séances de Zumba et de yoga en plein air, des spectacles des Zones musicales, du cinéma sous les étoiles et du théâtre en plein air. L’hiver prochain, le plaisir se poursuivra avec une patinoire, une butte de glisse et des sentiers damés pour la marche nordique.

À propos de la Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens et citoyennes. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, atténuer les impacts des changements climatiques, améliorer la qualité de vie de la population et renforcer l’attractivité de la région métropolitaine.