Laval en blanc de retour pour une 21e année du 23 au 25 janvier

La Ville de Laval tiendra la 21e édition de son événement hivernal Laval en blanc, du 23 au 25 janvier, au Centre de la nature.

Entièrement gratuit et ouvert à tous, l’événement proposera une programmation pour petits et grands, comprenant des feux d’artifice le vendredi soir, des spectacles sous chapiteau chauffé et de nombreuses activités de plein air, au cœur de l’un des plus vastes parcs urbains de la région métropolitaine.

« Laval en blanc est devenu un rendez-vous incontournable de l’hiver à Laval. Cette année encore, les visiteurs et les visiteuses pourront profiter de trois journées d’activités, de spectacles et d’animations gratuites dans le cadre exceptionnel du Centre de la nature. J’invite tout le monde à sortir, à bouger et à venir célébrer l’hiver avec nous! », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Une programmation variée pour petits et grands

Dans le cadre de l’événement, la population pourra notamment relever une course à obstacles, participer à des ateliers de sculpture sur neige et s’initier à de nombreuses activités sportives et ludiques, telles que le parcours de via ferrata, le lancer de la hache, le tir à l’arc, le curling, le hockey libre, le baby-foot humain et les jeux géants. Il sera également possible de glisser sous les étoiles, grâce à des couloirs ouverts exceptionnellement jusqu’à 21 h.

Côté spectacles, la programmation mettra en vedette le violoncelliste électrique Éric Speed, accompagné d’artistes de danse aux cerceaux lumineux, ainsi que des spectacles jeunesse, dont le jongleur pâtissier Gazby et le clown Atchoum, qui présentera un spectacle rock pour toute la famille. Le vendredi soir, Laval en blanc illuminera le ciel avec un spectacle pyrotechnique grandiose, synchronisé sur une trame sonore entraînante. Des ateliers de percussions seront également offerts tout le week-end avec Baratanga.