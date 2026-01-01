Une hockeyeuse de Laval reçoit une bourse de 2 000 $

La Lavalloise Sienna Valiante, attaquante des Amazones de Laval-Montréal, a reçu une bourse de 2 000 $ remise par la Fondation Aléo grâce au Fonds d’études des Remparts de Québec. L’annonce a été faite le vendredi 6 février à Québec.

Cette aide financière vise à soutenir la poursuite de ses études et son développement sportif, un appui important pour une jeune athlète de la région de Laval.

Au total, 13 hockeyeuses à travers le Québec ont bénéficié d’un montant global de 24 000 $ destiné au hockey féminin. Pour Laval, cette reconnaissance met en lumière le parcours de Sienna Valiante, âgée de 16 ans, qui évolue en M18 AAA avec les Amazones.

Sienna Valiante précise ses ambitions pour la suite de son parcours : « Mon objectif principal pour l'an prochain est d'évoluer au sein d'une équipe collégiale D1. Je ne veux pas seulement faire partie de l'alignement, je veux être une joueuse d'impact qui aide son équipe à remporter un championnat. Sur le plan personnel, mon but est d'améliorer chaque facette de mon jeu tout en maintenant une excellence académique. Il est primordial pour moi de réussir mes études et de bien performer à l'école, car je sais que l'équilibre entre les livres et la glace est la clé de mon succès à long terme. »

L’attaquante a notamment participé au tournoi Beantown au sein d’une équipe d’étoiles composée de joueuses canadiennes et américaines. Elle poursuit actuellement ses études en 5e secondaire à l’Académie Laval Senior.

« La Fondation Aléo est extrêmement heureuse d’avoir été sélectionnée par les joueuses de la Victoire. Plusieurs d’entre elles ont été des boursières par le passé et c’est pour nous très significatif qu’elles choisissent de donner aux suivantes. C’est aussi avec grande reconnaissance que nous remercions les Remparts de croire au développement du sport féminin. Ensemble, rassemblés autour de jeunes boursières pour soutenir leur parcours, nous contribuons au développement de jeunes femmes, tant en sport, aux études que pour l’ensemble de leur vie », a déclaré madame Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

La bourse s’inscrit dans un programme de soutien aux jeunes athlètes-étudiantes.