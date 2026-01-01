Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sienna Valiante, attaquante des Amazones de Laval-Montréal

Une hockeyeuse de Laval reçoit une bourse de 2 000 $

durée 11h10
11 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Lavalloise Sienna Valiante, attaquante des Amazones de Laval-Montréal, a reçu une bourse de 2 000 $ remise par la Fondation Aléo grâce au Fonds d’études des Remparts de Québec. L’annonce a été faite le vendredi 6 février à Québec.

Cette aide financière vise à soutenir la poursuite de ses études et son développement sportif, un appui important pour une jeune athlète de la région de Laval.

Au total, 13 hockeyeuses à travers le Québec ont bénéficié d’un montant global de 24 000 $ destiné au hockey féminin. Pour Laval, cette reconnaissance met en lumière le parcours de Sienna Valiante, âgée de 16 ans, qui évolue en M18 AAA avec les Amazones.

Sienna Valiante précise ses ambitions pour la suite de son parcours : « Mon objectif principal pour l'an prochain est d'évoluer au sein d'une équipe collégiale D1. Je ne veux pas seulement faire partie de l'alignement, je veux être une joueuse d'impact qui aide son équipe à remporter un championnat. Sur le plan personnel, mon but est d'améliorer chaque facette de mon jeu tout en maintenant une excellence académique. Il est primordial pour moi de réussir mes études et de bien performer à l'école, car je sais que l'équilibre entre les livres et la glace est la clé de mon succès à long terme. »

L’attaquante a notamment participé au tournoi Beantown au sein d’une équipe d’étoiles composée de joueuses canadiennes et américaines. Elle poursuit actuellement ses études en 5e secondaire à l’Académie Laval Senior.

« La Fondation Aléo est extrêmement heureuse d’avoir été sélectionnée par les joueuses de la Victoire. Plusieurs d’entre elles ont été des boursières par le passé et c’est pour nous très significatif qu’elles choisissent de donner aux suivantes. C’est aussi avec grande reconnaissance que nous remercions les Remparts de croire au développement du sport féminin. Ensemble, rassemblés autour de jeunes boursières pour soutenir leur parcours, nous contribuons au développement de jeunes femmes, tant en sport, aux études que pour l’ensemble de leur vie », a déclaré madame Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

La bourse s’inscrit dans un programme de soutien aux jeunes athlètes-étudiantes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Empruntez gratuitement de l’équipement sportif, récréatif et adapté

Publié le 19 janvier 2026

Empruntez gratuitement de l’équipement sportif, récréatif et adapté

Cet hiver, bouger dans les bois de Laval n’aura jamais été aussi simple. Sports Laval et CANOPÉE, grâce à l’initiative Prêt-pour-bouger de Circonflexe, s’associent de nouveau afin d’offrir gratuitement à la population lavalloise du matériel de loisir, de sport et de plein air adapté. Nouveauté cette année : une unité mobile de prêt d’équipement ...

LIRE LA SUITE
Direction les Jeux olympiques pour Romain Le Gac et sa partenaire

Publié le 12 janvier 2026

Direction les Jeux olympiques pour Romain Le Gac et sa partenaire

Le patineur en danse sur glace, originaire de France mais vivant à Laval, et sa partenaire de Sainte-Anne-des-Plaines, Marie-Jade Lauriault, font partie de l’équipe de douze athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, à Milano Cortina. La patineuse et le patineur, âgés respectivement de 29 et 30 ans, sont l’un des ...

LIRE LA SUITE
Laval en blanc de retour pour une 21e année du 23 au 25 janvier

Publié le 9 janvier 2026

Laval en blanc de retour pour une 21e année du 23 au 25 janvier

La Ville de Laval tiendra la 21e édition de son événement hivernal Laval en blanc, du 23 au 25 janvier, au Centre de la nature. Entièrement gratuit et ouvert à tous, l’événement proposera une programmation pour petits et grands, comprenant des feux d’artifice le vendredi soir, des spectacles sous chapiteau chauffé et de nombreuses activités de ...

LIRE LA SUITE