Empruntez gratuitement de l’équipement sportif, récréatif et adapté

Cet hiver, bouger dans les bois de Laval n’aura jamais été aussi simple. Sports Laval et CANOPÉE, grâce à l’initiative Prêt-pour-bouger de Circonflexe, s’associent de nouveau afin d’offrir gratuitement à la population lavalloise du matériel de loisir, de sport et de plein air adapté.

Nouveauté cette année : une unité mobile de prêt d’équipement permettra de desservir plusieurs sites naturels du territoire, dont le bois de l’Équerre, le bois Sainte-Dorothée, l’Orée-des-Bois ainsi que les bois Papineau, Armand-Frappier et de la Source.

Un lancement festif au bois de la Source

Pour souligner le coup d’envoi de l’initiative, une journée festive a été organisée au bois de la Source. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le prêt d’équipement a été accompagné de musique traditionnelle, de chocolat chaud, guimauves et collations énergisantes, d’animations variées (Défi château de neige, rallye, visite guidée et kiosque naturaliste). Les personnes présentes étaient ravies et enthousiastes devant cette offre qui leur permettra de profiter pleinement de la saison hivernale.

Favoriser l’accès et l’inclusion

À la base, ce projet vise à faciliter l’accès à de l’équipement sportif, récréatif et adapté, mais sa portée va bien au-delà.

« L’objectif est d’encourager la population lavalloise à demeurer active, même en hiver, sans avoir à investir dans de l’équipement coûteux. Nous souhaitons aussi rendre l’activité physique accessible à une plus grande diversité de publics, notamment grâce à l’offre de

matériel adapté et à l’ajout de nouveaux points de service. En plus d’être bon pour le portefeuille, c’est excellent pour la santé physique et mentale », souligne Claudelle Desbiens, coordonnatrice chez Sports Laval.

L’activité physique au service de la transition socio-écologique

Pour CANOPÉE, l’initiative s’inscrit directement dans les valeurs de la transition socio-écologique.

« Partager de l’équipement plutôt que d’acheter du neuf est une pratique durable qui contribue à réduire notre empreinte environnementale. En plus, la pratique d’activités de proximité permet de limiter ses déplacements et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À plus long terme, parcourir activement nos bois permet de mieux les connaître, de les aimer et de développer la volonté de les protéger », affirme Karine Duquette, responsable de l’éducation relative à l’environnement chez CANOPÉE.

Comment fonctionne le prêt ?

Jusqu’au 8 mars, le prêt d’équipement est offert de 10h à 16h30 :

- au bois de la Source, tous les samedis et dimanches ;

- dans différents bois de Laval, les vendredis, grâce à l’unité mobile.

Il est recommandé de consulter l’horaire détaillé sur le site web avant de se déplacer. Le prêt se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. La réservation est obligatoire, au minimum 48 heures à l’avance, pour :

- les groupes de 10 personnes et plus ;

- le matériel adapté (luges).

Quel équipement peut-on emprunter ?

En hiver, petits et grands peuvent emprunter notamment :

- des crampons ;

- des bâtons de marche ;

- des raquettes ;

- des traîneaux ;

- des luges adaptées (sur réservation).

Des jumelles d’observation, des sacs à dos de Land Art (ensemble de création en plein air) et des ballons, et plus encore, sont également disponibles. Pour tous les détails et pour effectuer une réservation, visitez : www.reseaucanopee.org/pret-equipement-hivernal/.