Une Lavoilloise finaliste au Gala Femmes d'influence en sport au Québec

Égale Action dévoile les finalistes de la 21e édition du Gala Femmes d’influence en sport au Québec, un événement incontournable qui met en lumière les femmes, les personnes alliées et les organisations qui contribuent activement à transformer le milieu sportif québécois. Parmi celles-ci on retrouve une Lavalloise.

« Sous le thème Son moment, notre mouvement, cette édition célèbre celles qui, par leur leadership, leur engagement et leur influence, font progresser leur discipline sur le terrain comme en dehors et inspirent un changement durable, bien au-delà de leur parcours individuel, souligne Kim Lalanne, directrice générale d'Égale Action. Les finalistes de cette 21e édition incarnent un leadership fort et nécessaire pour l’avancement des filles et des femmes en sport. Elles ouvrent des portes, créent des opportunités et redéfinissent les standards pour les prochaines générations. »

Des parcours qui inspirent et transforment

Les finalistes de cette année se distinguent par leur contribution remarquable à l’avancement du sport, que ce soit à titre d’athlètes, d’entraineur·es, d’officielles ou de gestionnaires.

Leur impact se manifeste à tous les niveaux :

- développement du sport féminin;

- accessibilité et inclusion;

- leadership et mentorat;

- rayonnement local, national et international.

Parmi les nouveautés 2026, on peut mentionner le Prix initiative Coup de cœur. Cette année, le public est invité à prendre part au mouvement grâce au Prix initiative Coup de cœur. On peut dès maintenant voter pour son coup de cœur parmi les finalistes. Remis en marge du Gala Femmes d’influence en sport, ce prix vise à reconnaître une initiative québécoise innovante et inspirante qui contribue concrètement à l’avancement des filles et des femmes dans le sport, en favorisant la diversité et l’accessibilité.

Un rendez-vous pour célébrer et faire progresser l’équité dans le sport féminin

Le Gala Femmes d’influence en sport se tiendra le 27 mai à HEC Montréal et rassemblera les acteurs et actrices du milieu sportif pour célébrer l’engagement et les réalisations de celles et ceux qui font évoluer le sport au Québec. L’événement sera animé par Émilie Duquette, qui guidera cette soirée mettant à l’honneur des parcours vecteurs de changement.

Les billets sont en vente dès maintenant : https://egale-action.s1. yapla.com/fr/event-86772