Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

21e édition

Une Lavoilloise finaliste au Gala Femmes d'influence en sport au Québec

durée 14h00
29 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Égale Action dévoile les finalistes de la 21e édition du Gala Femmes d’influence en sport au Québec, un événement incontournable qui met en lumière les femmes, les personnes alliées et les organisations qui contribuent activement à transformer le milieu sportif québécois. Parmi celles-ci on retrouve une Lavalloise. 

« Sous le thème Son moment, notre mouvement, cette édition célèbre celles qui, par leur leadership, leur engagement et leur influence, font progresser leur discipline sur le terrain comme en dehors et inspirent un changement durable, bien au-delà de leur parcours individuel, souligne Kim Lalanne, directrice générale d'Égale Action. Les finalistes de cette 21e édition incarnent un leadership fort et nécessaire pour l’avancement des filles et des femmes en sport. Elles ouvrent des portes, créent des opportunités et redéfinissent les standards pour les prochaines générations. »

Des parcours qui inspirent et transforment

Les finalistes de cette année se distinguent par leur contribution remarquable à l’avancement du sport, que ce soit à titre d’athlètes, d’entraineur·es, d’officielles ou de gestionnaires. 

Leur impact se manifeste à tous les niveaux :

- développement du sport féminin;

- accessibilité et inclusion;

- leadership et mentorat;

- rayonnement local, national et international. 

Parmi les nouveautés 2026, on peut mentionner le Prix initiative Coup de cœur. Cette année, le public est invité à prendre part au mouvement grâce au Prix initiative Coup de cœur. On peut dès maintenant voter pour son coup de cœur parmi les finalistes. Remis en marge du Gala Femmes d’influence en sport, ce prix vise à reconnaître une initiative québécoise innovante et inspirante qui contribue concrètement à l’avancement des filles et des femmes dans le sport, en favorisant la diversité et l’accessibilité.

Un rendez-vous pour célébrer et faire progresser l’équité dans le sport féminin

Le Gala Femmes d’influence en sport se tiendra le 27 mai à HEC Montréal et rassemblera les acteurs et actrices du milieu sportif pour célébrer l’engagement et les réalisations de celles et ceux qui font évoluer le sport au Québec. L’événement sera animé par Émilie Duquette, qui guidera cette soirée mettant à l’honneur des parcours vecteurs de changement.

Les billets sont en vente dès maintenant : https://egale-action.s1.yapla.com/fr/event-86772

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Guillaume Reneault : l’homme aux multiples passions

Publié le 31 mars 2026

Guillaume Reneault : l’homme aux multiples passions

Les partisans des Pétroliers de Laval connaissent bien Guillaume Reneault. Depuis trois ans, il est le premier porte-couleurs de cette équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) à saluer les amateurs à leur arrivée au Colisée de Laval. Retraité dans la soixantaine, Guillaume Reneault fait d’abord office de disk- jockey dans le hall ...

LIRE LA SUITE
Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé

Publié le 18 mars 2026

Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé

Chaque seconde d'activité physique compte, rappelle une nouvelle étude qui précise que seulement cinq ou dix minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse chaque jour peuvent avoir un impact positif sur la santé. Et qui plus est, il n'est pas nécessaire de pratiquer cette activité physique en une seule séance, a rappelé le docteur ...

LIRE LA SUITE
La survie des sports d'hiver au Québec dépendra des investissements en adaptation

Publié le 23 février 2026

La survie des sports d'hiver au Québec dépendra des investissements en adaptation

Les sports d’hiver ont-ils un avenir au Québec malgré le réchauffement climatique? La question se pose à la suite de la publication de différentes études depuis le début de l’année qui nous apprennent notamment que le nombre de sites capables d’accueillir des Jeux olympiques d’hiver risque de passer de 93 actuellement à 52 en 2050. Le Québec, ...

LIRE LA SUITE