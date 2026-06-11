Une bourse de 2 000$ pour une hockeyeuse de Laval

Les Canadiens de Montréal et la Fondation Aléo ont le plaisir de remettre 75 000 $ en bourses et services d’accompagnement à 32 jeunes pratiquant le hockey au niveau élites, collégiaux et universitaires qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Ces reconnaissances ont été remises dans le cadre d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée lundi au Centre Bell. Parmi les récipiendaires, on retrouve une athlète de Laval.

Il s'agit de Elsie Provencher, 16 ans, qui fréquente l'école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry et qui est membre des Amazones de Laval-Montréal. Cette dernière a reçu une bourse de 2 000$ dans la catégorie M18 AAA féminin - Ligue de hockey d'excellence du Québec (LHEQ).

La 19e édition du Programme de bourses des Canadiens de Montréal via la Fondation Aléo, en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), permet encore une fois cette année d’appuyer les meilleurs talents de la prochaine génération.

« Depuis près de deux décennies, notre partenariat avec la Fondation Aléo nous a permis de célébrer et d'honorer de jeunes athlètes qui incarnent les valeurs d'excellence, de persévérance et de leadership qui sont au cœur de l'identité des Canadiens de Montréal. Nous sommes extrêmement fiers de travailler aux côtés d'Aléo afin de soutenir et d'encourager ces étudiant·e·s-athlètes qui se distinguent non seulement sur la glace, mais également dans leur cheminement scolaire et au sein de leur communauté. En investissant dans leur développement aujourd'hui, nous contribuons à bâtir la prochaine génération de leaders qui, nous en sommes convaincus, auront un impact positif bien au-delà du monde du sport », indique France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement, Club de hockey Canadien.

Composé de 28 étudiants-athlètes âgés de 15 à 17 ans, un groupe de jeunes a été reconnu pour son talent, ses réalisations sportives et son parcours académique exceptionnel. Une hockeyeuse a été sélectionnée dans chacune des huit équipes féminines M18 AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ), de même que deux hockeyeurs du volet masculin M17 AAA de cette même ligue. De plus, un hockeyeur a été choisi au sein de chacune des 15 formations masculines de la Ligue de développement du hockey M18 AAA. Finalement, trois boursiers évoluant au sein du RSEQ ont complété le groupe.

À ce premier groupe, deux bourses de recrutement collégial RSEQ se sont ajoutées, ainsi que les deux bourses d’excellence Guy-Lafleur, remises par son fils Martin Lafleur. Ces prix sont décernés à des étudiant·e·s-athlètes en hockey de niveau collégial ou universitaire qui se sont illustrés sur la glace, dans leurs études et dans leur communauté.

Ces deux derniers récipiendaires sont également automatiquement admis au programme Leadership 2026-2027 de la Fondation Aléo. En plus des montants offerts, les boursiers leadership bénéficieront d’un accompagnement annuel et d’une formation avec un professionnel en leadership dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation McCall MacBain.

À noter que tous les boursiers et toutes les boursières de la Fondation Aléo ont également accès, dès leur première bourse, aux services d’accompagnement personnalisés à vie, pendant et après leurs parcours académiques et sportifs.

De nombreuses anciennes boursières et anciens boursiers des Canadiens de Montréal se sont illustrés depuis la mise sur pied du programme. La quadruple médaillée olympique, capitaine de la Victoire de Montréal et gagnante de la coupe Walter, Marie-Philip Poulin, ainsi que trois membres de l’équipe actuelle des Canadiens de Montréal, Mike Matheson, Joseph Veleno et Zachary Bolduc, ont particulièrement brillé ce printemps.

« Nous l’avons vécu ce printemps : les Canadiens de Montréal sont un vecteur immensément rassembleur, liant des millions de personnes de tous les horizons. Cette force sociale, sportive et humaine constitue une identité forte pour les Québécois et une inspiration certaine pour toute la population. Les Canadiens de Montréal, c’est le hockey. Mais c’est aussi beaucoup plus que du hockey! Ainsi, se savoir dans la même équipe que le CH est un levier majeur dans l’atteinte de notre mission. Miser ensemble sur la réussite sportive et académique des jeunes de la prochaine génération et célébrer leurs efforts est pour nous un grand privilège. Merci de la confiance renouvelée depuis près de deux décennies maintenant », termine Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.