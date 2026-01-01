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Fondation Alliance Sport-Études

Quatorzer athlètes-étudiants de Laval reçoivent des bourses

durée 11h00
1 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

En 2026, la Fondation Alliance Sport-Études a remis un total de 250 000 $, incluant des bourses régionales et nationales. Lors de la Célébration Sport-Études 2026 tenue le 30 avril au Bain Mathieu, à Montréal, 110 bourses nationales, d’une valeur de 2 000 $ chacune, ont été remises à des étudiants-athlètes issus de plus de 14 régions du Québec.

Quatorze athlètes de Laval, ou natifs de cette localité, ont été récompensés lors de cette cérémonie. Il s'agit de: Kelly-Anne Allard (patinage artistique), Geneviève Ayotte (danse sportive), Julianne Boisvert (plongeon), Clara McKernan (aviron), Anoée Courtemanche (natation), William Emard (gymnastique), Liala Carelle Kuate (athlétisme), Charles-Antoine Labadie (plongeon), Louka Lavoie (football), Alessia Mansueto (boxe), Mathieu Pelletier (patinage de vitesse courte piste), Camille Proulx (baseball), Clovis Sanscartier (cyclisme route et piste) et Laurie-Anne Savard (plongeon). 

L’organisation amorce ainsi sa 5e décennie et réaffirme son rôle clé dans l’accompagnement des étudiants-athlètes québécois en mettant en lumière une nouvelle cohorte pour qui performance sportive et réussite académique vont de pair.

Parmi les récipiendaires de cette édition, plusieurs se distinguent déjà sur les scènes nationale et internationale, dont William Émard, Marion Thénault, Marie-Jade Lauriault et Danaé Blais. Présents lors de l’événement, ils ont également pris part à un panel sur la réalité des étudiants-athlètes.

Depuis 1985, l’Alliance a soutenu plus de 15 000 étudiants-athlètes. Chaque année, plus de 1 800 jeunes, répartis dans 52 collèges et 11 universités, bénéficient d’un encadrement leur permettant de concilier sport de haut niveau et réussite académique.

« Atteindre 41 ans démontre la pertinence de notre modèle, mais nous donne surtout envie de regarder vers l’avant », souligne Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études. « Notre mission évolue avec les besoins des jeunes : qu’il s’agisse de flexibilité scolaire ou de soutien à la santé mentale, nous sommes là pour développer non seulement des athlètes, mais des citoyens accomplis », ajoute-t-il.

La Célébration Sport-Études a également permis de souligner l’engagement essentiel de généreux partenaires qui contribuent activement au programme de bourses depuis plusieurs années : la Fondation Desjardins, RDS, la LHJMQ, le Cégep à distance, Cozey, Canimex, le SRACQ, le SRAM et l’Université TÉLUQ

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