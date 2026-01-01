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Fondation Aléo et Loto-Québec

Une bourse de 4 000$ pour un joueur de rugby en fauteuil roulant de Laval

durée 13h00
1 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Alliée de la Fondation Aléo depuis près de deux décennies, Loto-Québec a une fois de plus souligné son engagement en soutenant 13 para-athlètes, qui ont reçu 52 000 $ en bourses, toujours accompagnées des services offerts à vie par la Fondation Aléo. Rassemblés au Centre Claude-Robillard, en plein Défi sportif AlterGo, athlètes et représentants ont fait briller le parasport de tous ses feux pour cette remise de bourses unique.

Parmi les boursiers, on retrouve Yevhen Vlasenko, 35 ans, athlète de Laval qui pratique le rugby en fauteuil roulant. Il a reçu une bourse de 4 000$. 

« La Fondation Aléo est très privilégiée de compter sur un partenaire aussi loyal et enthousiaste que Loto-Québec. Faire équipe avec cette société d’état est chaque année une contribution directe à la réalisation de notre mission. Et avec le superbe «plus» cette année, avec la publicité où une vitrine nous a été réservée. Merci de tout cœur Loto-Québec, vous être notre numéro gagnant!», mentionne Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo. 

Par les bourses qu’elle remet, Loto-Québec reconnaît annuellement les réalisations exceptionnelles d’athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle exclusivement. Des différences sublimées en forces uniques pour chacun de ces récipiendaires. Cette année, des athlètes de para-athlétisme, tennis en fauteuil roulant, ski paranordique, parahockey, basketball en fauteuil roulant, ski para-alpin, rugby en fauteuil roulant, golf, boccia et parabadminton ont été mis en lumière et encouragés.

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Dans le même esprit de souligner l’importance du parasport dans notre société, Loto-Québec a diffusé une publicité pendant les Jeux olympiques. Celle-ci soulignait magnifiquement l’apport majeur de la pratique sportive dans les parcours pour les gens avec une limitation. Loto-Québec y évoquait également les contributions de deux organismes qui soutiennent les para-athlètes, AlterGo et la Fondation Aléo. Une alliance et une mention empreinte de très grande fierté pour la Fondation Aléo.

« À Loto-Québec, nous avons à cœur de redonner à la collectivité, notamment en apportant notre soutien à des athlètes ayant une limitation fonctionnelle. Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Aléo. Elle nous permet de mettre en lumière le talent et le parcours d’athlètes d’exception », indique Éric Meunier, directeur de l’engagement sociétal à Loto-Québec.  

 

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